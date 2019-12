Scarpe Geox 2020 saldi, gli sconti invernali sono appena iniziati. Ecco quello che è possibile comprare ora prima dei saldi in offerta fino al 50% nei negozi e nel sito ufficiale Geox

Scarpe Geox saldi 2020, décolletté stivali, stivaletti, scarpe da uomo tante scarpe per bambini, oltre agli stivali da neve, le scarpe Nebula e e i piumini da donna. Sono queste le promozioni di Geox che è possibile acquistare in promozione e prima della data ufficiale dei saldi invernali dal marchio italiano di calzature e abbigliamento. Ecco tutto il meglio da non farsi scappare.

Scarpe Geox saldi 2020 donne

Le offerte più interessanti che al momento è possibile comprare con lo sconto da Geox riguardano gli stivali e stivaletti, come il tronchetto modello Seyla in pelle nera, abbettito da fibbia laterale e tacco dalla forma svasata che viene venduto con lo sconto del 30% al prezzo di € 104,93

Nell’offerta troviamo anche gli ultimi modelli di stivali cuissardes realizzati in microfibra stretch e catatterizzati da tacco basso dorato. Anche questi vengono venduti con lo sconto del 30% al prezzo di circa 123 euro

Scarpe geox uomo saldi

La linea di scarpe maschili di Geox accontenta tutti coloro che amano portare ai piedi calzature che coniugano le nuove tendenze alla comodità. Geox come sappiamo è leader in tema di scarpe comode e belle e l’offerta non manca . Fra i tanti modelli che troverete in offerta da oggi fino al 33 gennaio, ci sono polacchini, sneakers, stivaletti e diversi modelli di scarpe eleganti fra i quali questa bella monk strap con suola impermeabile e tomaia in pelle nera. Il prezzo attuale è di 89,95 euro.

Scarpe geox saldi, i modelli per bambine e bambini

La gamma di scarpe Geox bambini garantisce il benessere e il corretto sviluppo della crescita dei piedi dei bambini. Per le bimbe ci sono diversi modelli di scarpe e scarponcini sportivi, oltre agli anfibi logati e caldi stivaletti imbottiti come il modello Thymar. Li pagate con lo sconto del 50% al prezzo di € 54,95

Scarpe sportive d’ispirazione basket con luici sulla suola contraddistisguono le scarpe per bambini della collezione Geox 2019 2020. Fra i modelli da acquistare in promozione c’è la sneakers alta Xled Boy che grazie alla promozione in corso viene venduta con lo sconto del 30%. Costa. € 62,93

Gli altri sconti e offerte di Geox

Da non dimenticare che il marchio italiano offre anche una sua linea d’abbligliamento donna e uomo mirata ai capispalla. Si possono trovare piumini corti o lunghi nei colori e modelli di tendenza ad ottimi prezzi, ma soprattutto caldi, leggeri e realizzati in eco-piuma riciclata. Fra gli altri accessori troviamo invece cinture per uomo e borse per donna.

I saldi scarpe Geox sono in parte iniziati, e anche se di fatto si tratta di una promozione che durera fino al 3 gennaio vi conviene dare uno sguardo fin da ora prima dell’inizio dei saldi invernali in tutta Italia.

Vedi anche:

Scarpe primavera estate 2020