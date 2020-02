Le scarpe primavera estate 2020. Quali sono i modelli, i tacchi e i colori di tendenza secondo la moda? Eccole. Guarda le immagini e scopri le più belle scarpe donna 2020

Le scarpe primavera estate 2020, i modelli e le tendenze che arrivano dai migliori designer e dalle sfilate della moda donna. Qui hai una guida dove ti illustreremo scarpe chiuse e sandali estivi, perciò puoi farti puoi farti un’idea di quali scarpe mantenere fra quelle che già hai, e quali invece ti piacerebbe avere. Ecco le ultime novità scarpe donne della prossima stagione calda dalla moda, dalle presentazioni e dal Micam



Tendenze scarpe primavera estate 2020

Tacchi alti grossi e décolletté a punta o modello mocassino basso o con tacco, scarpe monocromatiche o anche a pois bianche e nere come quelle viste da Tory Burch, la cui collezione moda primavera estate 2020 è ispirata alla Principessa Diana. Fra i nuovi modelli troviamo anche quelle con tomaia con stampa floreale e fiocco in punta

Suggerisce Mary Jane e slingback a punta con tacco alto inei toni del nude, bianche e nere o anche in raso giallo o fucsia, lo stilista Jason Wu. Tutte scarpe da combinare con abiti estivi o pantaloni.

Non mancano le slingback con tacchi più comodi o a punta con tacco a spillo create in pelle scamosciata o in versione bicolore. Si fanno notare quelle a punta di Chiara Boni incrociate sul davanti e proposte in bianco e nero o anche nello stesso colore degli abiti. La scarpa aperta dietro più particolare è quella con zeppa altissima e punta tonda vista da Tibi

Ci sono anche molti stivali e stivaletti estivi per la prossima stagione, declinati in più varianti di colore o anche d’ispirazione anni 80, ma ci sono anche i texani che vivono una nuova stagione. Fra i modelli più belli vi sono gli stivaletti rossi questi di Prabal Gurung vengono abbinati a i jeans estivi.

Fra le scarpe chiuse basse in pelle, sono sempre di tendenza i mocassini, ma anche stivali o anfibi, senza dimenticare le inevitabili sneakers.

I sandali estivi saranno bassi d’ispirazione trekking, con tacco comodo o altissimo, infradito sempre con tacco, ciabattine ma ci sono anche quelli lavorati in corda. E ora passiamo ai nuovi modelli di scarpe moda primavera estate 2020

Scarpe con tacco primavera estate 2020

Ci sono tantissime scarpe con tacco alcuni modelli sono tutte chiuse a punta e molto femminili, altri hanno la punta tonda è il plateau come le Mary Jane di Maison Margiela, altre invece presentano la punta è il tacco alto, (vedi le décolletté rosa di Blumarine), ma la novità per le scarpe moda donna è la punta squadrata come mostra Lanvin nella sua collezione.

Quando si parla di scarpe con tacco si è portati a pensare alle note Louboutin, ma per la primavera estate anche il designer francese cambia e propone nuovi modelli di calzature. Ecco l’esempio in foto.

Scarpe di lusso maculate con tacco alto e impreziosite da vistosi dettagli gioiello sono quelle proposte da Jimmy Choo per la collezione P/E 2020

I marchi italiani di lusso come Casadei e Sergio Rossi presentano un catalogo ricco fra modelli classici e nuove décolletté rosse traforate, o azzurre laminate con cinturino alla caviglia.

Chi è a caccia di scarpe particolari troverà nella nuova collezione scarpe Moschino 2020 décolletté con tacchi rosa a contrasto con la tomaia nera, scarpe con righe o anche con stampe e tacco a cono dorato.

Non è da meno Miu Miu le cui scarpe estive per donne spaziano dalla ballerina a quelle con tacco colorate e stampe floreali.

Punta sulla semplicità e l’eleganza delle slingback con tomaia pitonata in tre diversi colori la collezione scarpe donne di Geox primavera estate 2020

Stampa rettile tacchi alti e il cinturino posteriore in plexi caratterizzano le scarpe Pinko 2020

Colori accesi e tacchi alti contraddistiguono la collezione scarpe Guess donna primavera estate 2020

A caratterizzare le scarpe alte dell’estate 2020 sono anche i diversi tipi di tacco, ad esempio lo stilista americano Michael Kors ha un catalogo con calzature con tacco largo lacci alla caviglia e Peep Toe con tomaia a pois e tacco a contrasto. I nuovi modelli sono questi in foto.

Il tacco basso e medio sarà un fedele alleato per chi non ama le scarpe con tacchi altissimi. Un valido esempio arriva dai modelli del marchio francese Rochas e da quelle viste nella collezione di Cividini

Il tacco basso lo troviamo anche nelle décolletté a punta del catalogo Bata primavera estate 2020, a distiguere questo modello è il colore arancione e la fibbia grande in punta

Scarpe primavera estate 2020: mocassini

Per le donne che amano coniugare moda e comfort il mocassino di tendenza della primavera 2020 presenta tacchi medio bassi nelle collezioni di Louis Vuitton e in quella del marchio di lusso spagnolo Loewe. Mocassini classici ma dorati, sono le nuove scarpe per donne del marchio del gruppo Della Valle Tod’s.

Chi non intende spendere troppo per un paio di scarpe troverà mocassini in camoscio colorati rossi o cipria nel nuovo catalogo CafèNoir primavera estate 2020

Mocassini donna flat con tomaia in pelle rettile sono aperti dietro stile Gucci proposti da Geox Donne.

Mocassini comodi ma in linea con i trend della moda scape, quelli della collezione Stonefly donna 2020 caratterizzati da arricciatura e suola extralight.

Scarpe moda primavera estate 2020: le ballerine.

Secorate semplici con fiocco, bicolori con cinturino, dorate con il nodo le ballerine vivono in primavera estate una nuova stagione di gloria ad iniziare da Chanel la cui collezione scarpe estive mostra ballerine monocolore e bicolore con cinturino alla caviglia. Ma non è l’unico brand ad averle proposte, le scarpe basse di Giorgio Armani ad esempio si fanno notare per il modello e il colore pastello.

Tra i modelli di ballerine a punta eleganti da abbinare ai vestiti estivi ci sono quelle decorate da strass di Sergio Rossi. Adatte per il giorno quelle trasparenti di Stuart Weitzman, mentre si fa notare Miu Miu con il modello di ballerina con elastico e nodo al centro

Punta all’eleganza Louboutin con questo modello di ballerine nere a punta realizzate in tulle e suola rossa a contrasto.

Stile Classico senza tempo per le ballerine nere di Alviero Martini 1ª Classe caratterizzate dal solito dettaglio Geo.

Scarpe primavera estate: gli stivali estivi

Sebbene come abbiamo visto non mancano nuovi modelli di calzature, gli stivali e stivaletti estivi per la bella stagione saranno il trend più forte. Lo dimostrano marchi come Saint Laurent e Celine che abbinano stivali al ginocchio in pelle a gonne jeans e vestiti estivi. Quelli di Etro invece sono colorati con gambale morbido arricciato.

Per ora ci fermiamo qui, l’articolo è in aggiornamento costante per mostrarti tutte le le nuove scarpe moda primavera estate 2029, colori compresi.

Vedi anche: Sandali estate 2020