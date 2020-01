Stivali e stivaletti sono la tendenza scarpe donne moda primavera estate 2020, ci sono tutti i modelli, dallo stivale in pelle al cuissardes agli stivaletti alti e bassi. Le foto degli stivali estivi più belli.

Quali sono le scarpe di tendenza della primavera estate 2020? La risposta è semplice, gli stivali estivi. A pensarla così sono i grandi nomi della moda e i marchi di calzature. Ecco quali scarpe porterai ai piedi quando fa caldo secondo la moda donna 2020.

Stivali estivi 2020 le tendenze

Portare stivali in pelle al ginocchio in piena estate non è il desiderio di molte donne, ma la moda non conosce limiti e confini ed ecco che marchi di lusso come Celine e Saint Laurent propongono stivali in pelle pitonata, scamosciati o di pelle color cuoio in abbinamento ai loro vestiti estivi.

Non è da meno Miuccia Prada con la collezione Miu Miu dove lo stivale stringato viene proposto in più declinazioni di colori, dal verde al giallo passando per il rosso. Per Emporio Armani invece gli stivali estivi di tendenza sono i cuissardes allacciati da combinare con abiti sopra o sotto il ginocchio. Più classico lo stivale in denim grigio proposto nella collezione Max Mara primavera estate 2020.

Piedi e gambe al caldo in primavera estate anche per il marchio di lusso Vuitton, mentre i tacchi il pellame e i colori caratterizzano gli stivali visti nella collezione di Maison Margiela.

Se si desiderano invece degli stivali bianchi alti, i modelli più belli arrivano dalla moda di Parigi. Quelli con il gambale largo e punta quadra sono di Givenchy, lo stivale estivo scamosciato lo abbiamo visto nella collezione Isabel Marant, mentre per Loewe gli stivali estivi sono cuissardes altissimi

Naturalmente oltre agli stivali alti sopra o sotto il ginocchio per la primavera estate ci sono anche quelli al polpaccio morbidi in pelle che scendono. Si fanno notare fra i tanti modelli gli stivali estivi di Etro con risvolto, semplici o decorati da pietre colorate. Senza tacco e con gambale arricciato è lo stivale morbido visto da Isabel Marant.

Stivaletti estivi 2020

Gli stivaletti estivi non sono una novità, ovviamente per la primavera estate 2020 ci sono nuovi modelli a partire dall’anfibio traforato o in color militare che Dior suggerisce per la sua nuova collezione scarpe donne.

Ci sono anche moltissimi texani per la stagione calda, li troviamo rossi, neri, decorati, argentati, abbinati con abiti e con i jeans infilati dentro come mostrano Lorenzo Serafini per Philosophy e Prabal Gurung

Per quanto riguarda i marchi di calzature la tendenza stivaletti spazia da quelli a punta traforati di Casadei, al modello nero elegante di Sergio Rossi per arrivare quelli cowboy visti da Mario Valentino.

Tacchi altissimi o di media altezza stivaletti stringati, bassi sono gli altri modelli che ha proposto la moda donna, fra quelli più particolari ancora Vuitton con lo stivaletto nero allacciato. Versace punta sulla sensualità del tacco a pillo in metallo, prende le distanze da tutti Van Noten con i suoi stivaletti estivi in tessuto caratterizzati da plateau altissimi.

Questi sono gli stivali e stivaletti 2020 estivi di tendenza per la primavera estate, naturalmente le scarpe moda non sono solo queste e se vuoi essere informata e guardare tutti i nuovi modelli su Donne sul Web Moda troverai tutte le collezioni scarpe donna.

