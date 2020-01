Abiti da cerimonia primavera estate 2020 lunghi e corti, vestiti eleganti per la mamma dello sposo (o sposa), tailleur cerimonia e abiti per le invitate e le damigelle: ecco le tendenze, i colori e le foto dei migliori modelli fra cui scegliere.

Se stai cercando dei validi abiti da cerimonia 2020 per la primavera estate, qui troverai tutti i nuovi modelli di tendenza: parleremo dei principali marchi di abiti da cerimonie e ti mostreremo vestiti eleganti firmati, tailleur, ma anche abiti per taglie forti. Ecco per te i migliori vestiti da cerimonia della nuova stagione.

Abiti da cerimonia primavera estate 2020, colori e tendenze

Il dress code per un matrimonio di sera o di giorno risponde a una serie di regole: il rischio di cadere in errore è alto. Ma se non altro le norme di stile sono più o meno sempre le stesse, con solo qualche variazione sul tema: le nuove tendenze moda in fatto di abiti eleganti prediligono i toni del blu, quelli pastello, i colori neutri, il burgundy e gli abiti con stampe floreali.

Non mancano vestiti in pizzo e ricami, mentre fra le novità si contano la gonna lunga abbinata alla camicia elegante, e il tailleur da cerimonia con gonna o pantalone.

Abiti da cerimonia primavera estate 2020 lunghi

Gli abiti lunghi di solito si indossano per le cerimonie di sera, e anche in questo caso le regole del bon ton impongono un dress code più o meno rigido. Si può pescare fra le proposte della moda donna primavera estate 2020, o fra quelle specificamente da cerimonia, considerando che le tendenze vanno nella stessa direzione.

Per rompere le tradizioni ci si può affidare ad alcuni stilisti di vestiti per cerimonie: basta guardare questo bellissimo completo gonna lunga nera abbinata a blusa in georgette bianca con fiocco che fa parte della nuova collezione Rosa Clara 2020.

La mamma dello sposo o sposa, che avrà tutti gli occhi addosso, al posto del solito pizzo potrà giocarsi abiti come questo: tutto in seta con manica lunga, polsino e fascia in vita in paillettes nel colore di tendenza dell’anno che è il classic blue.

A dir poco splendidi tutti gli abiti da cerimonia 2020 proposti dallo stilista spagnolo Hannibal Laguna, noto per le sue belle collezioni sposa.

Un classico per chi invece non vuole abbandonare la tradizione è questo abito lungo in crêpe con pizzo e strass sul corpetto, che fa parte della collezione cerimonia Rosa Clara. Ideale per matrimoni primaverili con il meteo ancora incerto.

Per la mamma della sposa o sposo che vuole distinguersi, la collezione Musani cerimonia 2020 offre raffinate creazioni tutte Made in Italy.

E le invitate? Per chi dovrà partecipare a un matrimonio e desidera indossare abiti lunghi in pizzo, il grigio è una sobria alternativa ai classici colori scuri o a quelli pastello.

Non dimentichiamo le damigelle. La linea cerimonia della stilista Jenny Packham dedicata a loro offre una varietà di abiti lunghi eleganti di una classe unica, che li rende perfetti anche per le mamme degli sposi.

La collezione di Fara Fiesta 2020 è piena di romantici abiti lunghissimi e ricchi di ricami e paillettes; parlando di colori, spiccano tutti gli abiti eleganti blu con corpetto e maniche con ricamo effetto nudo.

Sono creazioni splendide tutti gli abiti della linea Marchesa Notte. Fra i più adatti per partecipare a una cerimonia di nozze, questo lungo in azzurro.

Gli abiti lunghi da cerimonia con manica lunga si possono indossare anche in estate e anzi si distinguono per la loro eleganza: ne è una prova questo vestito con gonna ampia vaporosa di Hannibal Laguna Atelier.

Elegantissimi anche i vestiti proposti da Nicole cerimonia collezione 2020, abbelliti da applicazioni floreali sul corpetto.

La tendenza abiti eleganti della primavera estate 2020 punta molto sugli abiti monospalla. Un’idea davvero vincente per le occasioni e i party importanti è questo meraviglioso abito nero e rosa firmato da Naem Khan.

Una combinazione più classica di rosa e nero si esprime in questo vestito lungo in georgette con scollo a V e maniche a palloncino.

Elegantissimo e ideale per la mamma della sposa, questo vestito da cerimonia lungo rosa cipria combina alla gonna tinta unita il corpetto abbellito da ricami in argento: si adatta benissimo alle cerimonie primaverili e a quelle di prima estate.

Il nero non è bandito dalle cerimonie serali a patto che non sia un total black. Una soluzione come questo abito estivo elegante in bianco e nero è il giusto compromesso per non sbagliare.

Non è nero ma color canna di fucile questo vestito lungo in chiffon ricamato, proposto da Demetrios cerimonia 2020.

Tra i colori di tendenza della stagione estate 2020 c’è il lilla che troviamo anche negli abiti lunghi. Ad esempio questo vestito di Hannibal Laguna è abbellito da top un corpetto ricamato effetto nudo, su una base appunto lilla tenue.

Anche gli abiti in tessuto con le stampe sono adatte per partecipare a un matrimonio, l’importante è che non siano troppo vistose. Questa bellissima creazione di Luisa Beccaria per la moda estate 2020 è l’esempio perfetto di come presentarsi a un matrimonio di giorno con un abito lungo.

Stampe fantasia solo sul corpetto abbelliscono questo abito con gonna ampia e orlo asimmetrico proposto dalla stilista Rosa Clara, minimal ma d’effetto.

Per la mamma della sposa o sposo, Pronovias cerimonia 2020 consiglia abiti lunghi dalla linea a tunica, in questo caso con drappeggi e dettagli di strass su una spalla.

E’ adatto per una cerimonia molto importante l’abito lunghissimo blu con sovragonna di Fara Fiesta 2020.

La lunghezza sopra la caviglia, il tessuto leggero, le balze e i ricami identificano come fresco e giovane questo abito estivo elegante firmato da Temperley London.

Pizzo, chiffon, balze e maniche lunghe arricciate caratterizzano il vestito di Luisa Beccaria in foto, molto femminile.

Il bon ton dice che non bisogna mai oscurare la sposa: ci riesce bene Emilia Wickstead (una delle stiliste che vestono Kate Middleton) con questo abito semplice e sobrio.

Abiti da cerimonia primavera estate 2020 corti

I vestiti eleganti corti si adattano sia alle cerimonie da giorno che a quelle di sera: ovviamente l’outfit va scelto sempre in funzione del tono dell’evento e del ruolo dell’ospite.

Per esempio la mamma della sposa o sposo 2020 potrà scegliere fra pizzi, tubini in seta con manica, abiti corti con giacca o giacchino, vestiti eleganti con applicazioni ricamo da combinare eventualmente con un cappottino leggero abbinato.

Corto davanti e lungo dietro, abbellito da volant laterali e poche applicazioni di ricami: questo è l’abito da cerimonia corto per l’invitata perfetta.

Punta al massimo dell’eleganza l’Atelier Nicola D’Errico couture con una collezione di abiti da cerimonia splendidi, nel taglio e nella tonalità.

Nella linea di Sonia Pena couture 2020 troviamo abiti con giacchino ideali per matrimoni estivi. Ci sono quelli in bianco e nero e quelli nei colori pastello, fra cui spicca quello in lilla con giacca avvitata. Ideali per la madre della sposa e per le testimoni delle nozze.

Rompe gli schemi dei colori pastello Carlo Pignatelli cerimonia 2020 con questo completo abito e spolverino in rosso scuro, abbellito da un vistoso ricamo. Adatto per la mamma dello sposo.

Ha una linea semplice, sobria ed elegante questo vestito da cerimonia corto in crêpe che si concede qualche strass solo sulla scollatura.

Un classico sempre d’effetto? Sono gli abiti con mantella in seta o chiffon, adatti a corporature diverse e a tutte le età.

Le maniche in pizzo scampanate arricchiscono questo tubino verde acqua della collezione Ana Torres 2020, perfettamente spendibile dalle invitate.

Pizzo, gonna ampia, scollatura sulla schiena e un cappello “importante” in tinta con l’abito per questo outfit elegante di Fara Fiesta 2020.



La scollatura asimmetrica e il dettaglio di strass valorizzano questo vestito corto elegante con gonna a tubino e maniche con apertura della linea Pronovias.

Un vestito elegante si può comprare ovunque: da tempo gli stilisti di moda offrono soluzioni adeguate per partecipare a un matrimonio. Fra i nomi più cercati c’è Luisa Spagnoli cerimonia 2020 che in catalogo offre già abiti in georgette di seta rifiniti in pizzo.

Non è secondo a nessuno il marchio Max Mara la cui collezione elegante 2020 offre questa soluzione sempre in georgette con gonna plissettata e collo a foulard.

Il tulle e le piccole perle bianche abbelliscono questo tubino della collezione moda estate 2020 di Jenny Packham.

I ricami con applicazioni di strass impreziosiscono invece questo abito da cerimonia corto realizzato in una elegante tonalità di beige.

Sceglie fantasie floreali delicate Luisa Spagnoli cerimonia 2020 per questo abito corto al ginocchio con gonna a corolla, realizzato in jacquard misto seta.

Sempre della Spagnoli è questo vestito per cerimonie in pizzo con manica lunga abbellito da un fiocco in gros grain posto sulla chiusura.

Tonalità molto delicate per questo tubino con giacchino in pizzo di Sonia Pena couture. Adatto per cerimonie di giorno civili e religiose.

Per chi desidera uscire dagli schemi del solito vestito da cerimonia in pizzo, la moda donna primavera estate 2020 offre molta scelta: per esempio c’è la collezione vestiti eleganti di Burberry, adatti per tante occasioni.

Un vestito rifinito in raso con scollo a barchetta sarà più versatile del classico abito da cerimonia e si potrà sfruttare per tutte le occasioni dell’estate.

Spolverini in seta dalla linea a vestaglia spezzano il little black dress e lo rendono adatto anche per un matrimonio di sera. A pensarla così è Max Mara per la sua collezione di abiti eleganti.

Gli abiti di Oscar de la Renta non passano inosservati: chi ha la possibilità di spendere per un vestito dall’eleganza unica deve solo scegliere fra le proposte di uno dei nomi della moda fra i più importanti al mondo.

Tailleur da cerimonia 2020

Una soluzione molto elegante e di classe sono i tailleur, e fra marche di abiti da cerimonia e vestiti moda c’è l’imbarazzo della scelta. Si può iniziare da quelli di Musani Couture, pensati per le cerimonie primavera estate 2020.

Perfetto con la sua linea classica ma al contempo di tendenza è il tailleur bicolore proposto della stilista Alessandra Rich.

Per una cerimonia civile e non troppo formale si può riutilizzare un capo che si possiede valorizzandolo con una camicia o degli accessori diversi, per esempio come suggerisce Victoria Beckham che abbina una bella camicia in seta rosa a un completo blu con giacca dallo stile maschile.

Il tailleur di tendenza per la primavera estate vede protagonisti giacca e pantaloni: si può scegliere fra le linee morbide con pantaloni ampi oppure la giacca avvitata e i pantaloni a zampa, come per questo bel completo di Christian Siriano.

Splendido, adatto per cerimonie in primavera o di fine estate, è il tailleur pantalone blu firmato Alexander McQueen.

Sempre molto particolari e pensati per le occasioni importanti sono gli spolverini lunghi in pizzo abbinati a pantaloni in tulle che Giorgio Armani ha proposto per la collezione primavera estate 2020. Praticamente l’abito perfetto per la mamma dello sposo che cerca una creazione unica per accompagnare il figlio all’altare.

Qualcosa di più facile per le invitate si può trovare dal marchio Caractère che, nel catalogo primavera estate 2020, gioca sui contrasti cromatici dei toni bordeaux e rosa con pantaloni morbidi abbinati a giacca e top.

Tutto burgundy ma con uno stile più aggressivo il tailleur con pantaloni a sigaretta e giacca in pelle e raso proposto da Carlo Pignatelli per le cerimonie del 2020.

Abiti cerimonia 2020 taglie forti

Non tutti gli stilisti pensano alle donne formose, ma la moda donna offre tante novità sui vestiti estivi 2020 fra le quali troviamo anche abiti eleganti da cerimonia modello Kaftano.

Offre una linea di abiti eleganti per taglie forti nei modelli di tendenza lo stilista Tadashi Shoji, noto per le sue collezioni da sposa e da “tappeto rosso”.

Abiti estivi elegantissimi anche quelli dello stilista Christian Siriano che propone la stessa linea di vestiti sia per taglie small che per donne curvy.

In Italia leader dell’eleganza oversize è il gruppo Miroglio con le sue tante linee dove spicca la nuova collezione di Elena Mirò cerimonia primavera estate. Ecco alcuni capi del nuovo catalogo. Splendido l’abito corto blu con maniche lunghe in chiffon plissettato.

Sempre blu notte è il completo di Elena Mirò: giacca spolverino e manica con volant in pizzo combinata con gonna a matita e blusa blu.

Linee semplici e tessuti raffinati con stampe vestono la donna di Per te By Krizia per l’estate 2020.

Musani Couture ha una linea curvy: fra le novità cerimonia 2020 troviamo abiti lunghi blu scuro pensati per le occasioni di sera.

Sempre di Musani questo vestito lungo con giacchino corto abbinato, davvero particolare e scenografico.

Tessuti raffinati e un’eleganza sobria caratterizzano tutti i tailleur da cerimonia firmati da Elena Mirò.

Sempre nella stessa collezione troviamo anche diversi abiti lunghi per le cerimonie estive 2020.

Noi abbiamo finito: ti abbiamo mostrato i migliori abiti da cerimonia per la primavera estate 2020, ma naturalmente ci sono altri nomi e altre collezioni da guardare che troverai a breve sul canale moda di Donne sul Web.

