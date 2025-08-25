Moda inverno 2025-2026: trend da passerella e gli abiti che indosseremo davvero

Moda inverno 2025-2026 tra boho-chic, sartoriale e dettagli retrò. Tendenze da passerella o capi da indossare? Una guida ai nuovi trend per scegliere con stile.

Le tendenze celebrate dalla moda inverno 2025-2026 raccontano di nuovi must-have, capi e accessori da avere assolutamente. Ma siamo sicuri che tutto ciò che propone la moda invernale sia davvero pensato per essere indossato?

In questo articolo analizziamo i trend più forti, quelli che funzionano davvero e quelli che forse è meglio lasciar perdere. Perché le tendenze esistono, certo, ma il modo in cui le interpretiamo è tutto nostro. Vediamo allora cosa hanno proposto gli stilisti per l’inverno 2026.

Il ritorno dello stile sartoriale (che non è mai andato via)

Il completo torna al centro della scena. Blazer, giacche doppiopetto, pantaloni, abiti lunghi o al ginocchio, gonne e silhouette costruite sono stati visti ovunque, ma con approcci diversi. A Milano dominano rigore, capi avvolgenti e colori invernali. Tra i protagonisti, Max Mara, Prada, Ferragamo, e naturalmente Giorgio Armani, interpreti di uno stile sartoriale che continua a dettare eleganza anche nell’inverno 2025-2026.

Per la moda parigina il sartoriale si fa teatrale, tra mantelle e colletti elisabettiani, ma ci sono anche proposte più indossabili come quelle di Schiaparelli, che presenta tailleur eleganti e pratici pensati per l’uso quotidiano — un’eleganza wearable che non rinuncia al carattere.



Bluse con spalle larghe, pizzo e gonne a tubino, contraddistinguono gli outfit parigini firmati Saint Laurent.

A New York e Londra la moda donna invernale spazia dall’eleganza agli outfit più ibridi, con completi destrutturati o accostati a capi sportivi. Molto apprezzato Ralph Lauren con il suo stile senza tempo e Michael Kors Collection che abbina giacconi in pelo a gonne plissettate.

Si distingue anche la collezione di Veronica Leoni, nuova stilista di Calvin Klein, che ha riportato il brand sulle passerelle per la prima volta dal 2018. Il messaggio è chiaro: l’abito su misura resta una certezza.

Moda inverno 2025-2026: la pelliccia ovunque (non solo nei cappotti)

Presente in tutte le capitali della moda, la pelliccia è tornata con forza. Cappotti lunghi, colletti, sciarpe, persino accessori: da New York a Londra, da Milano a Parigi, il pelo è ovunque. Spesso in versione sintetica, talvolta vera e rielaborata, come nel caso del costosissimo cappotto in visone riciclato firmato Gabriela Hearst, andato esaurito sul sito nonostante il prezzo di 30.000 euro

Ne abbiamo parlato anche qui: Il ritorno della pelliccia vera. Tra nostalgia, ipocrisia e moda.

Trench in pelle e capispalla strutturati

Se c’è un capo su cui puntare, è il trench. Ma non quello classico. Il trench dell’inverno 2025-26 è in pelle, con cintura, taglio attillato e spirito deciso. Tom Ford, Hermès, Balmain, Akris lo hanno proposto in più versioni, tutte con un elemento in comune: pelle o pelliccia. Più sobrio il trench in foto con collo alto di Dior.

Pantaloni skinny e fuseaux

Che piaccia o no, i pantaloni skinny sono tornati. Vita bassa, effetto leggings, jeans aderenti: la silhouette si restringe dopo stagioni di tagli larghi. Li abbiamo visti da Acne Studios, Ottolinger, Diesel. Non è revival, ma riciclo consapevole secondo la moda. Mark Fast li abbina persino alle Converse con il tacco. E comunque, tutti i modelli estremi – come i jeans strappati a vita bassa – restano più adatti allo street style adolescenziale che a un guardaroba elegante.

Boho d’inverno

La tendenza boho-chic, lanciata in estate a Parigi da Chemena Kamali stilista di Chloé, ha contagiato anche Milano e Londra. Abiti svolazzanti, stampe floreali, stivali alti e maniche lunghe trasformano lo stile estivo in una versione autunnale. Blumarine, Etro, Alberta Ferretti e Cavalli lo rileggono in chiave più scura, ma sempre romantica.

Frange, fiocchi, plaid e accessori che non passano di moda

Frange corpose, fiocchi decorativi, tessuti check e accessori scenografici: dettagli già protagonisti nella scorsa stagione autunno/inverno, ma ancora ben presenti sulle passerelle della moda inverno 2025-2026. Valentino li inserisce su maglie e vestiti, Prada li reinterpreta in chiave minimal, mentre Miu Miu ripropone gioielli vintage.

Frange lunghissime caratterizzano guanti borse e le sciarpe viste nella collezione moda inverno 2025-2026 di Sportmax.

In una moda invernale che premia la continuità, sono proprio i dettagli a fare la differenza.

La selezione dei buyer: cosa arriva davvero nei negozi

È anche su questi elementi che si è concentrata l’attenzione dei buyer, a conferma del fatto che la moda inverno 2025-2026 che arriva nei negozi non sempre segue l’effetto sorpresa, ma punta su ciò che funziona davvero. Non tutto quello che sfila finisce nei negozi. A confermare questa selezione naturale sono anche i buyer, che scelgono cosa acquistare per le boutique e i grandi store.

Secondo un’indagine di Fashionista, per l’autunno-inverno 2025-26 si punta su capispalla sartoriali, maglieria portabile, gonne midi e trench con tagli netti. La parola d’ordine? Durabilità.

Anche gli elementi boho e le palette naturali piacciono, ma solo se ben integrati in collezioni pensate per restare.

La moda inverno 2025-2026 non ha rivoluzionato nulla, ma ha rimescolato ancora una volta con intelligenza. Tra ritorni consapevoli (skinny, boho, fiocchi), costanti rassicuranti (tailleur, pelliccia, trench) e tocchi teatrali, a prevalere sono gli abiti costruiti, portabili, riconoscibili.

E forse è proprio questo il punto: non cambiare per stupire, ma per restare fedeli a uno stile davvero consono a chi lo vive e lo indossa ogni giorno.

Perché chi ci legge non cerca travestimenti, ma idee di concrete. E la moda, anche quando cita il passato o alza la voce in passerella, nel quotidiano deve sapersi tradurre in scelte coerenti, eleganti, fatte anche per restare.

