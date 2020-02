Borse estate 2020, a mano, tracolle, mini bag, crossbody bag e borse maxi. Guarda fra i tanti modelli e colori di borse donna scelte dai migliori marchi moda.

Colori e modelli sorprendenti caratterizzano le nuove borse primavera estate 2020. Borse grandi o piccole saranno abbellite da fibbie, catene e cerniere che diventano elementi decorativi, mentre gli intrecci in pelle e plastica esaltano nuovi modelli di mini bag e maxi creando così un mix raffinato e di abbinamenti inusuali.

Le borse moda che vedrai qui in queste foto sono state scelte dai migliori marchi, italiani francesi, americani, ci saranno marchi di lusso e borse più economiche affinché tu possa scegliere il modello più adatto a te. Eccoti tutti i migliori modelli delle nuove borse estive.

Borse Primavera estate 2020 le tendenze

Particolari, molto piccole ma anche borse dalla grandezza media, shopper, tracolle e nuove borse a spalla vanno ad arricchire le nuove collezioni accessori moda donna della stagione calda. A fare la differenza però non saranno solo i soliti grandi nomi, ma nomi molto apprezzati per le loro borsette moda dalle forme diverse.

Fra questi citiamo Jacquemus le cui micro bag hanno conquistato un pubblico di fashioniste, oltre alla ben nota Kim Kardashian.

Altro marchio da citare è Staud. Le sue borse vantano un buon rapporto prezzo qualità e si possono acquistare online sul sito uficiale o su net-a -porter. Intanto nelle foto puoi vedere quali sono i nuovi modelli della stagione estiva 2020.

Fra i brand americani oltre a Michael Kors troverai i nuovi modelli di borse a firma della stilista Tory Burch, che per la collezione estva di abiti e accessori rende omaggio alla compianta principessa Diana.

In italia abbiamo molti produttori di belle borse, i nomi su cui molti puntano gli occhi sono sempre gli stessi, ma ci sono brand storici che vantano una qualità ottima, per esempio Borbonese, o anche The Bridge la cui collezione vanta anche borsette con disegni ispirati ai tatuaggi.

Particolari, ma anche molto graziose sono tutte le borsette viste da Moschino che come sempre presenta collezioni di accessori moda che si distinguono.

E ora andiamo avanti guardando tutte le collezioni borse estive per singolo brand

Borse Borbonese primavera estate 2020

Hobo Bag, Luna bag, borse a mano in camoscio, secchielli e la nuova borsetta Micro- Luna bag, sono i nuovi modelli del catalogo Borbonese 2020. Tutte le nuove borse dello storico marchio italiano sono caratterizzate dai dettagli iconici del brand. Per quanto riguarda i prezzi si parte da oltre 900 euro per arrivare ai 290 della minibag in pelle e camoscio

Borse Prada primavera estate 2020

Secchielli, borse a mano in pelle intrecciata e shopping bag sempre in pelle intrecciata sono le nuove Prada borse Primavera estate 2020. I prezzi partono dai 1.900 euro per arrivare ai 2.400, non sono proprio economiche ma Prada come sappiamo è sinonimo di lusso.

Guess borse estate 2020

Il catalogo borse di Guess donna si divide in tre collezioni diverse per quanto attiene gli accessori e l’abbigliamento: la linea Marciano Guess, borse in pelle sintetica e quelle in pelle che fanno parte della linea De Luxe. Ecco uno dei nuovi modelli.

Borse Chloé

Tornando ai marchi di lusso, una bella linea di borse e borsette dalla doppia portabilità a mano e tracolla, e quella proposta dal brand parigino Chloé. Si tratta di modelli in pelle di grandezze diverse caratterizzate da elementi metallici e manici a contrasto lavorati in pelle intrecciata.

Borse Gucci primavera estate 2020

Molte ragazze farebbero follie pur di avere una borsetta Gucci, ma siamo sicuri che avere tutte la borsa uguale ne valga la pena? Comunque le nuove borse estive di Gucci spaziano da nuovo modello Marmont, quello più visto e meno costoso per il branda ( si parte sempre da 850 euro) a borse rifinite in pelle logate con scritte e dettaglio morsetto.

Borse Chanel primavera estate 2020

Un marchio su cui investire se si ha la disponibilità è senza ombra di dubbio Chanel. Anche vintage o usate, le borse Chanel originali vengono vendute a caro prezzo. Quindi se desiderate una borsetta della maison francese il consiglio è di puntare su modelli matelassé e meno modaioli, ma sempre di tendenza come questi modelli in foto.

Borse Hermès

Qualunque accessorio di Hermès indica lusso puro. La tradizione della maison parigina è tale che alcune borse come le Birkin o le Kelly rappresentano un vero investimento. Si parla comunque di un brand adatto a donne di classe, che sanno e possono scegliere il meglio. In catalogo sul sito ufficiale Hermès trovate molti modelli di borse, a partire dagli oltre 2400 € per un solo modello, poi si va a salire. Queste quelle della primavera estate 2020

Considera questo articolo borse moda primavera estate 2020 in costante aggiornamento

Vedi anche: