Collane girocollo, lunghe collane di perle, doppio filo, collane catena. La tendenza bijoux 2020 predilige gioielli vistosi e luminosi.

Quali sono le tendenze collane e bijoux estate 2020? Le abbiamo riassunte in 25 foto dove puoi vedere quali sono i trend più belli e interessanti in tema di collane e gioielli secondo la moda primavera estate 2020.

Fra grandi classici rivisitati e collane grandi particolari, ecco le tendenze bijoux e gioielli 2020 da portare in qualsiasi occasione.



Collane primavera estate 2020: le perle

Le collane in perle sono senza tempo e non conoscono età, ma per la moda estiva indosserai gioielli vistosi come le collane torchon rivisitate in nuovi modelli da Miu Miu

Non si scherza invece con collane di perle Chanel. La maison del lusso francese fra collane lunghe, giochi di contrasti e collane a doppio filo con pendenti, propone una collezione di bijoux da sogno.

Collane lunghe primavera estate 2020

Modelli di collane d’ispirazione vintage, vedi quelle lunghe con nappine dorate di Celine, per arrivare a quelle con pendente dorate o argentate, fino alle collane catena a doppio giro proposte da Tory Burch. Ecco quali collane lunghe sono di tendenza per l’estate 2020.

Lunghissime a doppio giro anche le multi catene con charm firmate Elisabetta Franchi. Stile etnico e un tocco di vintage per le collanine lunghe di Dior. Ciondoli con pietre colorate caratterizzano le lunghe catene di Brandon Maxwell

Collane a maglie

Fra i tanti tipi di collane quelle a maglie sono la tendenza più forte della primavera estate 2020. Ve ne sono diversi modelli, dal collare a maglia grande colorato visto da Chloé, alle catene con maglie di grandezze diverse oro e bronzo, mentre più quelle estive sono colorate divertenti e con ciondoli.

I modelli di collane con maglie spaziano dallo stile pulito, devi quella argentata di Bottega Veneta, ai vistosi bijoux estivi della stilista inglese Vivienne Westwood, le cui collane presentano ciondoli pendenti a forma di conchiglia.



Collane collari

A completare la linea di bijoux e gioielli di tendenza per la primavera estate ci sono tutti le collane collari e i crochet dorati, argentati, con lettere e strass, collarini con ciondoli e quelli con perle.

Immancabili per gli abiti da sera o cerimonia i collari importanti con grandi pietre di strass che vanno a completare l’outfit.

Queste sono le tendenze bijoux collane estate 2020, naturalmente ci sono anche i tanti marchi che offrono una loro linea di gioielli e bijoux estivi da non sottovalutare. Fra i nomi più cercati Pandora la cui collezione 2020 oltre i ben noti bracciali vi offre un catalogo pieno di collane

A seguire c’è Swarovski collane, ma non è da trascurare il marchio Pianegonda che in catalogo propone gioielli in argento raffinati e dallo stile contemporaneo.

