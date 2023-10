Bracciali donna 2023 2024, ecco le tendenze braccialetti femminili secondo la moda gioielli. Guarda le foto e scopri i prezzi

I nuovi bracciali donna 2023 2024 dorati o argentati, sono gli accessori moda essenziali per definire il proprio stile personale. Dai bracciali rigidi, ai bijoux Chanel con perle, ai braccialetti dorati con ciondoli, se sei curiosa di scoprire quali sono i gioielli più belli e come abbinarli continua a leggere.

Bracciali donna 2023 2024 le tendenze

I braccialetti maxi e quelli più raffinati e lussuosi insieme agli orecchini e alle spille, sono i veri protagonisti delle tendenze gioielli nella moda invernale.

Realizzati in argento oro o metallo dorato ma anche in perle o plexi, i nuovi braccialetti femminili sono prevalentemente alti e rigidi.

La tendenza non è nuova; infatti, i gioielli in questo stile erano molto popolari anche alla fine degli anni ’90 e negli anni 2000. Come abbiamo già sottolineato più volte, il mondo della moda può sembrare in continua evoluzione, ma spesso si ispira al passato.

Quindi se hai dei bracciali grandi tirali fuori e indossali a secondo delle occasioni e dell’outfit.

Bracciali donna 2023 2024 rigidi

Il braccialetto di tendenza per il 2023 e il 2024 è rigido a polsino largo o spesso, fatto per farsi notare.

Nota bene, la tendenza, come dimostrato dalle prossime tendenze della moda di Parigi, continuerà anche l’estate prossima. Quindi, investire in un bracciale grande da indossare al polso o all’avambraccio, sia con i vestiti invernali che con quelli estivi, può rivelarsi una buona idea.

Guarda intanto queste immagini che ti aiutano a vedere come come abbinare i nuovi bracciali per donne.

Sono da considerarsi unici tutti i gioielli Chanel, a partire dal bracciale manchette con la doppia C in foto. Il prezzo è su richiesta

Liscio alto rigido e in metallo dorato, il bracciale donna 2023 2024 a polsino firmato Saint Laurent è apparentemente semplice ma estremamente raffinato come tutta la collezione vestiti e accessori di questo marchio parigino. Prezzi a partire da 890 euro

Trasparenti e colorati i maxi braccietti in resina braccialetti rigidi di Emporio Armani gioielli. Prezzi a partire da 90 euro

Bracciali con pietre dure colorate da abbinare agli anelli grandi, quelli della collezione gioielli moda 2023 di Luisa Spagnoli. Costano 150 euro



Braccialetti morbidi e con ciondoli

Anche il bracciale dorato con tanti ciondoli torna fra le tendenze bijoux della stagione invernale con la differenza che si parla di bracciali grandi o più sottili ma con ciodoli altrettanto grandi. Ecco le foto che illustrano i nuovi bracciali donna 2023 2024

Tra le altre novità ci sono quelli con perle nere, bellissimi e firmati da Chanel, oltre a quelli con le fibbie.

Queste sono le tendenze bracciali moda, ma per seguire gli ultimi trend non è detto che bisogna spendere cifre impossibili, un braccialetto rigido a polsino dorato o argentato lo si può comprare ovunque, dai mercatini fino a Zara gioielli dove bastano 13 euro per acquistare un braccialetto fino ad Amazon che oltre a marchi come Swarovski e Morellato vende tanti bijoux a prezzi convenienti.

Un capitolo a parte meritano invece tutti quelli del marchio Pandora. Prima di acquistare fate i conti di quanto costa un bracciale Pandora completo di charm, considerando che si tratta di gioielli in argento o placcati in oro 14 carati e che a nostro avviso conviene acquistare durante il black friday o nel periodo dei saldi.

Riassumendo, le tendenze gioielli prediligono bracciali donna 2023 2024 grandi e vistosi, si abbinano con i vestiti da giorno, ad esempio indossati sopra i guanti, un maglione e con gli outfit quelli da sera.

Però la regola cambia quando di tratta di bracciali in oro, perché braccialetti come quelli di Tiffany o quelli rigidi di Cartier non subiscono le mode del momento.

