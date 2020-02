Ecco le nuove borse Guess primavera estate 2020 con foto dettagli e prezzi

Stampe a righe, floreali, texture effetto pitone, loghi all-over e l’immancabile iconicità stilistica della nuova collezione di Guess borse Primavera-Estate 2020. Il marchio di moda Made-in-Los Angeles ha saputo sperimentare con le mille sfumature la femminilità di una donna che non ha intenzione di scendere a compromessi.

Le shopper si alternano sapientemente a modelli di accessori a mano che non celano al mondo l’arrivo della bella stagione: le fashion-addicted saranno conquistate immediatamente dai colori sgargianti, dagli zainetti che richiamano alla memoria lo stile metropolitano degli anni ‘80 e dalle tracolle mini-bags ideali per una serata speciale, all’insegna della formalità e dell’eleganza.

Le creazioni del brand non hanno bisogno di presentazioni e sono riuscite a far breccia nel cuore di migliaia di donne in ogni parte del mondo.

In questo breve articolo abbiamo scelto di approfondire la linea stilistica seguita dal catalogo appena aggiornato con le ultime novità: ecco cosa sapere.

Borse Guess primavera estate 2020 quelle a mano

Le borsette firmate riescono a suscitare forti emozioni in ogni donna che si rispetti: la loro pregiatezza materica si fonde l’iconicità ideale di un brand che ha fatto la storia della moda contemporanea.

Il risultato? Un mix sapientemente bilanciato di colori e sfumature inedite che si declinano in un ampio range di proposte: tracolle, pochette, borse in pelle e tote bag e camera bag

Tra i top di gamma della nuova collezione, però, non possiamo che ricordare le borse a mano: eleganti e iper-femminili, esse sono sono impreziosite da un unico manico superiore, da una tracolla con catena e dal logo- Guess.

Il fiore all’occhiello dell’indiscussa novità del marchio, però, non può che essere l’effetto stampa cocco, le borse matelassé oltre quelle a mano dotate di tracolla modello – camera bag.

In questo modo, potrai essere sempre accompagnata dallo stile che preferisci: le suggestioni più aggressive fanno contrasto con le sfumature romantiche del rosa cipria, creando un effetto bon-ton davvero imperdibile. Le tracolle – nella versione ricamata – sono sicuramente fra gli accessori di spicco del nuovo catalogo Guess donna .

Borse a spalla e tracolle Guess

Manici a catena e dettagli oro sono le inconfondibili caratteristiche della proposta Guess Primavera estate 2020.

In linea con le borse moda primavera estate 2020, il marchio ha dato vita ad alcuni accessori davvero unici colorati e delle alternative total black che possono abbinarsi a qualsiasi tipologia di outfit.

L’effetto minimal si sposa alla perfezione con il trattamento della superficie esterna che dona un piacevole tocco vernice per modelli sbarazzini e giovanili.

Tra le proposte di maggior pregio ricordiamo la nuova borsa a mano nella sua colorazione rosso fuoco, il modello a righe con logo argentato e ideale da abbinare con un tailleur e vestiti estivi black o white.

Borse Guess Luxe primavera estate 2020

Guess ha investito in particolar modo nella creazione di prodotti che fossero in linea con le tendenze del momento: Luxe è la collezione con cui avere sempre a portata di mano una borsa in pelle valorizzata dai colori e dai dettagli in metallo.

I dettagli in oro e argento – danno immediatamente un tocco di versatilità senza precedenti, capace di arricchire gli outfit da giorno che da sera.

Non mancano la shopping bag in pelle con la tracolla in in oro e logo del marchio, e le proposte di accessori – fouldard e portafogli – da abbinare alla scelta del tuo modello di borsetta firmata preferita.

In conclusione, la collezione borse Guess primavera estate 2020 permette di contare su una vasta gamma di prodotti in cui la moda incontra le esigenze di ogni tipologia di fashion-addicted: borsa da giorno effetto laminato o tracolla con logo all-over in vera pelle? A te la scelta!

