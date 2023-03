Scopri colori e modelli delle borse donna estive più belle. Foto e prezzi delle borse moda firmate della primavera estate 2023

Stai cercando le borse estive firmate 2023? Puoi scegliere tra 7 nuovi modelli di borsette a tracolla più trendy senza spendere cifre impossibili per le borse di lusso, perché il lusso è un concetto più ampio, non è sinonimo di firma. Inoltre di borse firmate scontatissime e originali ne trovi poche.

Quindi iniziamo con marchi che fanno accessori moda di qualità a prezzi convenienti

Borse firmate LIU JO Primavera estate 2023

Firmate sono anche le borse di Liu Jo come questo modello esclusivo da portare a spalla con intrecci lavorati a mano e tracolla catena. Costa € 179,00 pagabili con Scalapay o tramite Amazon pay

Stessa lavorazione per questa borsetta a tracolla che trovi tra gli ultimi arrivi del nuovo catalogo Liu Jo primavera estate 2023.

Borse donna estive di Alviero Martini

Con una linea di borse femminili cha vanno dalle shopping bag adatte anche per il lavoro per arrivare alle borse zaino e mini bag, il marchio italiano Alviero Martini 1°Classe è in grado di offrire: moda, eleganza e funzionalità.

Borse donna Guess 2023

Fra le nuove tendenze borse moda estive 2023 ci sono secchielli ma anche quelle in paglia, il marchio americano propone borse da donna in versione secchiello con tracolla e realizzate in simil pelle e paglia. Prezzo: 135 euro pagabili anche in tre rate.

Borse Borbonese 2023

Borbonese ha una linea di borsette veramente bella e di qualità. Tutte fatte in pelle e made in Italy, le nuove borse Borbonese sono state presentate durante le sfilate della Milano Fashion Week primavera estate 2023.

Borse firmate The Bridge

Borse da donna che coniugano tendenze moda e praticità sono quelle stile selleria del brand toscano The Bridge che si distingue da sempre per la sua qualità artigianale. Vedi ad esempio questa borsa estiva a tracolla nera: costa 295 euro. Anche questo marchio ti fa pagare le borse online in tre rate.

Borse estive Amazon

Molte trascurano Amazon Moda e sbagliano, perché sull’e-commerce più famoso al mondo non ci sono solo lavatrici e tecnologia, ma ci sono tanti marchi moda, e si possono fare buoni affari. In aggiunta se cerchi una borsa estiva particolare nei colori di tendenza la trovi Comuque sia su Amazon trovi marchi come Love Moschino, Guess, Liu Jo Tommy Hilfiger e tanti altri oltre alle tante borsette vegan di JW PEI sfoggiate anche da Emily Ratajkowski e Gigi Hadid. Costano meno di 100 euro

Riassumendo, le borse firmate che vanno di moda non sono solo quelle delle sfilate che ti abbiamo mostrato, ma ci sono anche tanti altri marchi che fanno tendenza. Seguire la moda infatti non significa spendere 6.000 euro per una borsetta di Chanel o Dior, quello si chiama lusso, e purtroppo nel mercato delle borse di marca ci sono troppi fake che girano. Guarda questo video

In conclusione, scegli la moda secondo il tuo stile, lo fa Gigi Hadid che è una modella piena di soldi, eppure ogni tanto esce con borsette di marchi sconosciuti. Prova anche tu a costruire il tuo stile personale a iniziare dalle nuove borse firmate estive. E nel frattempo scopri anche le nuove tendenze sandali estate 2023, dove trovi marchi di lusso e quelli più economici come i nuovi sandali Zara e altri ancora.