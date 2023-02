Colori moda primavera estate 2023? Preparati a vestire di viola scuro e chiaro è il colore di tendenza della stagione. Foto e idee per vestirsi in purple e lilla.

Ti piace il viola ? E’ tra i colori moda della primavera estate 2023 per l’abbigliamento donne. Declinato nelle tante tonalità fino alle gradazioni dei lilla e glicine, il viola chiaro e scuro spicca negli abiti così come negli accessori.

Tailleur, vestiti eleganti o da giorno oltre a scarpe, sandali e borse di questo colore determinano tra le tendenze estive della moda donna.

Che sia un abito da giorno o un vestito elegante per cerimonie, oppure la voglia di provare un nuovo colore moda, qui trovi le foto degli outfit più belli in viola, lilla, glicine lavanda e pervinca, con i consigli sugli abbinamenti per capire cosa sta bene con le tonalità più chiare dei colori violacei.

Colori moda primavera estate 2023: viola chiaro e lilla

Tra le nuance pi trendy c’è Il lilla, una delle tante sfumature del viola che puoi abbinare benissimo con il lavanda, con le tonalità pastello, con i grigi e colori scuri. Ma sta benissimo combinato con il violetto Ecco come:

Naturalmente il capo di vestiario primaverile per eccellenza è il tailleur. Tra gli outfit 2023 troviamo giacche e minigonne in lilla, e completi pantalone con giacca stile maschile

Due idee semplici per indossare i toni dei viola chiari in primavera, arrivano dalla moda americana. Si possono combinare pantaloni lilla con il bianco, oppure scegliere una gonna in una nuance delicata e indossarla con un cardigan più scuro

Una bella tonalità di color pervinca invece si abbina benissimo con il verde. Lo suggerisce la collezione donna di Emporio Armani

In linea di massima secondo le nuove tendenze moda primavera estate 2023 con le tonalità dei viola chiari puoi combinare anche i colori brillanti e vivaci. Per esempio Per questo vestito lungo in lilla, Sportmax ha scelto stivali estivi alla coscia color giallo oro

Sembra un look da spiaggia l’abito in maglia color lilla di Jil Sanders che lascia intravedere il corpo. Da abbinare con una giacca estiva per indossarlo in città.

Decisamente più sobrio l’outfit primaverile in color glicine. Ai piedi stivaletti neri per spezzare i toni pastello

Viola intenso

Tra i macro trend della primavera estate 2023 ci sono gli outfit monocromatici Dalle scarpe, all’abito, borsa compresa. E anche se vestire di un solo colore per certi aspetti facilita il nostro guardaroba, indossare abiti e accessori viola come suggerisce Versace è senza dubbio di forte impatto.

Anche i completi in denim si vestono di viola combinati con maglie trasparenti a rete

Abiti eleganti viola e lilla

Il viola nelle sue declinazioni si esprime anche per gli abiti eleganti. Tanti i vestiti lunghi, corti ma ci sono anche tailleur eleganti con giacche ricamate o vestiti che coniugano il color lilla con il rosa. Tra i migliori esempi questo abito lungo scollato dello stilista Ram Al Ali, noto anche per i suoi abiti da sposa.

Di gran tendenza per l’estate l’abito scintillante come previsto anche da Pinterest. Tuttavia basta guardare le collezioni moda per capire che i vestiti che brillano unitamente a quelli effetto nudo, sono al top dei trend moda 2023.

Abiti da gran sera realizzati in seta pesante e da volumi importanti caratterizzano, invece per la bella collezione Alta moda primavera estate 2023 di Antonio Grimaldi.

Vestiti estivi a fiori viola

Puntuale come il Natale, per l’estate 2023 tornano di moda anche i vestiti a fiori. Abiti con stampe si sono visti ovunque anche in lilla e lavanda. I migliori esempi arrivano da queste immagini di Bottega Veneta e Elie Saab che rendono bene l’idea di come liliac e lavander diventano eleganti sul tessuto bianco.

Come abbinare il viola nel 2023

Ci si chiede spesso cosa mettere sopra un vestito viola chiaro o scuro. Le foto che hai visto dimostrano come questo colore si abbina quasi con tutto a partire dai non colori. In poche parole oltre agli outfit monocromatici puoi combinare la gamma cromatica dei viola con colori diversi. Ecco una piccola quida per abbinare il viola chiaro e scuro:

Nero

Bianco

Rosso

Grigio

Lavanda

Lilla

Beige

e tonalità pastello

Questi sono le tonalità che puoi combinare con la gamma cromatica dei violacei, in ogni caso i colori moda estate 2023 offrono ampio spazio a tutte le tonalità dei viola e in particolare ai lilla e il color lavanda.

