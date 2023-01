Tendenze moda 2023, 7 trend. Corpo nudo al Top

Le tendenze moda 2023 vedono il ritorno dei vestiti trasparenti, scintillanti, stile lingerie o boudoir ma non solo. Ecco tutti i capi di vestiario che tornano di moda

Quali sono le tendenze moda 2023 primavera estate? Ci sono diversi trend che emergono dalle collezioni e sfilate moda donna, sette su tutti sono un ritorno al passato rivisitato.

Parliamo degli anni 2000 ma anche dell’abbigliamento transparent, oltre allo stile femminile sensuale che tra ispirazione dal boudoir e altri ancora. Ma il Top trend dell’estate è il corpo seminudo o quasi..

Vediamo in queste immagini cosa va di moda la prossima stagione

Tendenze moda 2023: vestiti estivi trasparenti

Le trasparenze per la moda donna primavera estate regnano sovrane per il giorno e per le serate estive.

Trovate abiti corti lunghi, tailleur, gonne e vestiti totalmente trasparenti come quelle di Prada che lasciano intravedere gli shorts o mutandine stile boxer, oltre ai long long dress da sera di Ferragamo donna che coprono solo i polpacci

Al nude look non rinuncia neanche Bottega Veneta ma lo fa in modo più elegante con abiti sotto al ginocchio effetto vedo e non vedo.

Trasparente anche il completo pantaloni in rosso arancio firmato Vittoria Beckham e abbinato ad una borsa verde smeraldo.

Gioca sulle trasparenze anche Chanel la cui collezione primavera estate 2023 è ispirata al film di Alain Resnais L’Année dernière à Marienbad. La maison di Parigi non esagera e combina il tweed con il trasparent negli abiti da sera neri.

Sempre in tema di abiti sexy, non manca la stilista Elisabetta Franchi che abbina le nuove giacche doppiopetto a gonne longuette piuttosto audaci

Insomma se vi piace essere sensuali e mostrare il vostro corpo, la moda vi accontenta. Fermo restando, che per indossare vestiti da giorno come quello lingerie di Prada, oltre ad avere un fisico snello e senza imperfezioni, ci vuole molto coraggio.

Tendenze moda 2023: lo stile boudoir

Il significato di Boudoir è spiegato in modo esaustivo su Wikipedia, comunque lo sintetizziamo. Il termine francese “Bouder” tradotto vuol dire mettere il broncio, ma in passato il boudoir era lo spogliatoio delle donne. Da qui nasce l’ispirazione dei vestiti estivi con pizzo e fiocchi come quello in foto di Acne Studio e quella di N°21

Tendenze moda 2023: pantaloni a vita bassa

La moda quando si ripete stagione dopo stagione può essere noiosa. I pantaloni a vita bassa o bassissima con pancia scoperta li abbiamo visti tra le tendenze inverno e li ritroviamo tra i must have della primavera estate 2023. Li hanno fatti: Versace, Givenchy, ma anche Alexander McQueen uno degli stilisti che come noto veste Kate Middleton e – che li propone a zampa ma talmente bassi che mostrano coccige e fianchi.

Insomma, in Uk non ci sono solo i reali, la moda inglese segue i trend del momento anche se per indossare pantaloni a vita bassisima bisogna essere giovani, magre e avere una pancia ultrapiatta.

Moda 2023: vestiti scintillanti

Gli abiti in oro e argento e in tessuto sparkling sono tra i top trend della moda primavera estate. Tra le proposte più interessanti c’è il monospalla plissettato di Valentino. Elegante e facile da indossare, il tubino lungo in maglia lurex dorata visto da Balenciaga, classico e bello il tailleur fucscia di Chanel.

Quindi se siete invitate ad uan cerimonia e vi piacciono gli abiti scintillanti, c’è da da scegliere tra abiti lunghi o corti come il vestito dorato con maniche firmato da Michael Kors Collection adatto per tutte le occasioni eleganti.

Moda anni 2000

Pance scoperte, top reggiseno a vista, minigonne e gonne jeans lunghe con strappi, sono solo alcuni dei punti fermi dell’ abbigliamento moda donna estate 2023. Quindi se avete voglia di vestire come ci si vestiva negli anni 2000 nelle foto trovate qualche esempio da copiare: da Versace, all’outfit nero di Tom Ford alla moda giovane di GCDS.

Giacche oversize

Le giacche extralarge e i cappottini con spalline o decostruite secondo le tendenze moda 2023 della primavera estate vanno abbinate a vestiti lunghi, pantaloni ma anche a gonne lunghe nere eleganti oltre i bermuda. Ecco qualche esempio da copiare per le amanti dell’oversize: Tod’s combina la giacca stile uomo con un long dress estivo da giorno, mentre Dries Van Noten abbina spolverini lunghi neri a vestiti in seta total black con ruches.

Tendenze moda 2023: hot pants

Nati negli anni settanta e poi tornati di moda nel novanta, i nuovi shorts che andranno di moda in estate sono a vita alta tipo culotte. Mettono in evidenza le gambe e sedere e non sono una novità. Ma se ne avete un paio, abbinateli con una camicia a righe come suggerisce Coperni, o con uno spolverino come l’outfit di Max Mara, almeno l’effetto finale diventa più elegante.

Queste che abbiamo visto sono le tendenze moda 2023 primavera estate. Come hai visto molti di questi vestiti sono destinati solo alle donne giovani e a quelle che amano osare con abiti sexy, altri invece sono creazioni più eleganti che possono indossare le donne di ogni età. Ma non è tutto qui, per fortuna ci sono anche altri abiti più sobri ed eleganti e che vi mostrerò a brevissimo.

Nel frattempo, guarda la collezione vestiti primavera estate 2023 di Saint Laurent, è una delle più belle della Parigi Fashion Week