La sfilata di Saint Laurent P/E 2023 è la conferma che l ‘eleganza esiste ancora. Video

Saint Laurent, video sfilata Parigi collezione primavera estate 2023. Abiti e accessori di un’eleganza raffinata, e giochi di vedo e non vedo rendono questa collezione di una bellezza unica

La Sfilata di Saint Laurent a Parigi mostra una sobria eleganza in grado di vestire donne di tutte le età, a differenza di Milano le cui collezioni ( Giorgio Armani e qualche rara eccezione a parte) puntano prevalentemente solo alla nuova generazione che ha voglia di mostrare piuttosto che vestire, e a tutto il peggio degli anni 2000.

Sfilata Saint Laurent primavera estate 2023.

Sembrano abiti che puoi indossare subito quelli visti nella collezione primavera estate 2023 di Vaccarello per la Maison Saint Laurent. Trench, cappotti e giubbotti spiccano su lunghi abiti in maglina con cappuccio, completi stile pigiama in seta, abiti anche trasparenti abbinati a trench e capispalla primaverili con un gioco di vedo e non vedo, rendono questa collezione di una sensualità e femminilità unica.

La palette cromatica scelta da Saint Laurent per la primavera estate 2023 punta sui toni del marrone colore di tendenza dell’inverno, il viola, il verde oliva, il bordeaux e il color tortora, quasi tutti combinati tono su tono. Non manca il classico nero total black o abbinato al bianco e il blu notte, mentre un trench e pantalone beige vengono abbinati alle tonalità violacee.

Scarpe a punta con tacco, sandali sempre alti, bijoux come gli orecchini al lobo grandi e i bracciali, ma anche guanti e cinture oltre gli occhiali da sole, sono gli accessori che completano questa bella collezione presentata nella seconda giornata della fashion week parigina.

Insomma, Antony Vaccarello non rinuncia alla sensualità che caratterizza le sue collezioni, ma lo fa in modo diverso, con una vera lezione di stile.

