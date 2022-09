Vestiti estivi 2023 Dries Van Noten. Nero, fiori e colore. Foto e video

Vestiti estivi 2023 di Dries Van Noten, dagli abiti floreali ai nuovi colori e abbinamenti, video e foto della collezione presentata a Parigi.

I Vestiti estivi 2023 di Dries Van Noten sono la conferma che la moda parigina si distingue sempre. Vi basta guardare questi look per capire perché gli abiti creati dallo stilista belga per la primavera estate sono tra i migliori presentati durante le settimane della moda donna.

Dries Van Noten vestiti estivi 2023

La collezione di Van Noten parte dal nero con una serie di abiti sartoriali da giorno e da sera. Il primo look è un blazer giacca realizzato in tessuto tecnico e decorato da una spilla che crea una bella arricciatura e rende diverso il classico vestito giacca doppiopetto che oramai si può comprare anche da Zara.

Bello anche l’abito nero con orlo asimmetrico e arricchito solo da una collana, splendido invece il tailleur con giacca lunga avvitata.

Tra i vestiti estivi eleganti di questa collezione si fanno notare il tubino nero longuette con frange lunghe ma anche quello arricciato. Ma non è tutto.

Ci sono 64 look diversi e con accostamenti cromatici inusuali nell’abbigliamento donna di Dries Van Noten per la primavera estate 2023, tra questi spiccano le gonne grigie abbinate alle camicette in verde acqua con le ruches, ma anche camicie dallo stile maschile combinati con gonne con balze plissettate.

Vestiti estivi 2023 a fiori

Il tema floreale chiude questa collezione donna. Tra i modelli visti in passerella da segnalare l’abito su fondo blu con una manica sola e quello aderente più corto da un lato, i vestiti a fiori lunghi ma anche le gonne plissettate abbinate a camicette sempre con stampe floreali diverse.

A completare la collezione di Dries Van Noten ci sono tutte le scarpe e sandali estivi con tacco scultoreo e arricciatura, le borse con frange e tutta la bigiotteria trasparente colorata da abbinare ai vestiti estivi.

