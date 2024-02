Vestiti e cappotti Dolce&Gabbana moda autunno inverno 2024-2025, dai cappelli alle velette ai vestiti fino a scarpe e borse, la donna di Dolce&Gabbana veste di nero.

Tra gli oltre 60 abiti presentati alle sfilate di Milano per la moda inverno 2025, Dolce&Gabbana ne propone circa 50 in total black. Le uniche eccezioni sono un cappotto maculato e l’abbinamento con oro o argento.

Vestiti Dolce&Gabbana inverno 2024 2025

Questa collezione ricorda molto il passato della maison, con gli abiti in stile lingerie che riflettono il Dna del brand italiano. Pur presentando capi poco pratici per il giorno, riservati forse a momenti intimi, è innegabile la maestria sartoriale che caratterizza la realizzazione dei vestiti in pizzo e seta.

La collezione invernale di Dolce&Gabbana mantiene la sua consueta femminilità, con particolare attenzione ai capispalla: si distinguono i trench in pelle lucida e pelo finto, rigorosamente neri, e i cappotti in tessuto lunghi fino ai piedi, che rifletteno una delle tendenze dominanti di questa stagione.

La collezione si distingue per i tailleur pantaloni in velluto, giacche con spalle larghe in aggiunta agli abiti per la sera più facili da indossare.

Le creazioni di Dolce&Gabbana per la moda femminile sono rinomate per i loro inaspettati tocchi di originalità. Oltre ai vestiti trasparenti, ci sono camicette di seta nera, arricchite da colli alti e maniche a sbuffo, e cappotti in pelliccia, adatti per essere indossati di giorno e di sera.

Come già anticipato dalla collezione Prada per questa stagione invernale, i fiocchi sono un elemento ricorrente, ma nelle camicie di Dolce&Gabbana li troviamo anche enormi abbinati a maniche a sbuffo.

Per quanto riguarda gli abiti da sera, il nero domina la scena, fatta eccezione per i modello in pizzo dorato e quelli argento. La collezione si arricchisce ulteriormente con l’aggiunta di piume, giacchini corti abbinati ai vestiti lunghi dorati e eleganti smoking, e abiti stile vestaglia trasparenti.

Gli accessori, coerenti con la palette dominante degli abiti, sono rigorosamente neri: scarpe, stivali, borse e in particolare cappelli e occhiali, arricchiscono gli outfit monocromatici della collezione Dolce&Gabbana per la moda 2024-2025.

Unica nota di colore, è il rossetto rosso che spezza il total black. Quello che invece non ci è piaciuto in questa collezione, sono le modelle troppo magre. Ma purtroppo non è l’unica