Ecco una selezione degli abiti Alta Moda Donna primavera estate 2024. Dai vestiti da giorno a quelli da sogno fino a quelli più adatti per cerimonie

L’alta moda estate 2024 spazia da creazioni spettacolari destinare al Red Carpet per arrivare ai vestiti più indossabili ma destinati solo a donne ricche o ricchissime. Tuttavia dare uno sguardo ai migliori abiti che abbiamo selezionato per Voi non costa nulla. Da Armani a Valentino, Zuhair Murad, Elie Saab Dior e altri ancora, ecco i migliori abiti dalla Couture parigina

Alta moda estate 2024 Armani Privé

E’ stata la migliore collezione Hute Couture di Parigi. Per Giorgio Armani che ha 89 anni questo è l’ennesimo successo. Abiti e tessuti sono di una bellezza ed eleganza unica, così come lo sono i ricami e i gioielli alle orecchie delle modelle e le collane abbinate ai vestiti da sera.

Splendido il completo da sera nero con giacca avvitata e gonna lunga.

Alta moda estate 2024 Valentino

Linee e volumi più sobri per la collezione Couture di Pierpaolo Piccioli, il classico rosso Valentino e il rosa lasciano spazio ad unaa palette cromatica che va dai grigi per arrivare al verde scuro combinato con il colori pastello e scarpe in color melanzana. Più aderente al corpo rispetto alle precedenti collezioni le gonne con spacco mentre quelle a ruota vengono abbinate alle giacche stile maschile .

Vestiti Dior alta moda estate 2024

Maria Grazia Chiuri per Cristian Dior ha presentato una collezione di abiti che vanno dalla mattina alla sera e tutti molto sobri e raffinati. Oltre il tessuto trench che viene adattato per gli abiti estivi, anche i tailleur con gonna lunga a pieghe si fanno notare. Tra gli ospiti di Dior Couture, Deva Cassel la bellissima figlia di Monica Bellucci e del regista francese

Elie Saab Couture

Lo stilista libanese con i suoi vestiti lunghi sensuali e ricchi di ricami è un punto di riferimento per principesse, regine e star. Difficile dire quale sia l’abito più bello della nuova collezione Alta Moda primavera estate 2024, ma tra i tanti ci hanno colpito quello in raso grigio con il corpetto drappegiato e quello rosso

Zuhair Murad

E’ lo stilista sempre libanese che con le sue creazioni femminili e sontuose ha stregato le star ma anche le future spose che sognano un vestito ricco di pizzi e ricami ma al contempo sensuale. Tra i suoi tanti ospiti alla sfilata Carla Bruni.

Stéphane Rolland Alta moda estate 2024

Designer francese di talento per la settimana della couture parigina, Rolland porta im psserella vestiti splendidi realizzati in organza di seta come quello color fango in foto

E infine, se siete già alla ricerca dei vestiti da cerimonia, l’Alta Moda estate 2024 può suggerire qualche idea. Vedi ad esempio il completo blu con gonna lunga realizzato dallo stilista parigino Julien Fournié.

Dopo le sfilate Couture iniziano le sfilate moda donna per presentare le collezioni inverno 2024. Si parte il 9 febbraio con New York per chiudere di nuovo a Parigi passando prima Londra e Milano la cui Fashion Week inizia il 21 febbraio e termina il 26.

