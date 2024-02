Prada vestiti, cappotti, tailleur, scarpe e borse moda autunno inverno 2022 -2025. Scopri la nuova collezione moda donna inverno

Prada ritorna alla femminilità a modo suo, ma con una collezione che si colloca tra le migliori viste finora alle sfilate milanesi. Fiocchi, volant, balze ma soprattutto tailleur e gonne sotto al ginocchio, riportano la moda invernale indietro nel tempo.

Vestiti Prada donna inverno 2022 -2025

Tra romanticismo femminilità, storia e praticità la collezione di Miuccia Prada insieme a Raf Simons presenta capi d’abbigliamento donna realizzati anche con il tessuto tecnico che ha reso famosa l’azienda italiana, oltre ai capi in lana come cappotti e tailleur.

Bellissime anche le gonne tutte midi o longuette combinate con giacche avvitate o con cardigan in lana.

I fiocchi che di recente sono tornati di moda, erano quasi ovunque dai vestiti alle cinture, ma a stupire sono i cappelli oltre la palette cromatica scelta, come ad esempio i cardigan viola combinati con il magioncino arancione. Anche le tonalità dei verdi spiccano negli abbinamenti con i rosa, ma a determinare la collezione sono le tonalità scure e sobrie come i capispalla realizzati in tessuto tecnico

Borse e scarpe Prada inverno 2024 -2025

Scarpe basse a punta con tacco sempre basso e stivali sotto il ginocchio con tacco grosso e largo, vengono abbinati a tutti gli abiti della nuova collezione, le borse sono di diverse dimensioni ma mai esagerate, dalle mini bag a quelle a forma di mezza luna fino ai bauletti c’è molto da scegliere, e possono essere portate a mano o al braccio con una cintura corta.

Riassumendo, la collezione moda di Prada donne abbandona le trasparenze per tornare ad un passato rivisitato secondo i codici della maison che tra brutto-chic, utilità e intellettualismo ha costruito la sua fortuna.

Tra gli ospiti della dfilata Prada Donne, da citare la presenza dell’attrice Emma Watson.