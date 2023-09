Giorgio Armani chiude le sfilate moda donna primavera estate 2024 con stile ed eleganza come non ha fatto nessuno.

Le collezioni di Giorgio Armani come di consueto chiudono le sfilate della settimana moda a Milano con una differenza, lo stile Armani è unico nei vestiti ma anche nell’allestimento della collezione e nella gestione dell’evento.

Quello che è successo infatti durante le sfilate della moda milanese estiva, è solo una forma di intrattenimento che non mette in evidenza la sartorialità ma prevalentemente tutto il circo mediatico che ruota intorno. Basti pensare alla sfilata di Bally che sabato 23 settembre ha bloccato anche la circolazione degli abitanti della zona per lasciare spazio a un pubblico di ragazzi e ragazzine urlanti con tanto di palloncini a forma di cuore.

Beh, se la moda milanese ha lo scopo di mettere in evidenza solo immagini da clickbait su Instagram, allora si può anche fare a meno di parlarne. Ma di Giorgio Armani si continua a scrivere e a parlare in tutto il mondo, perché oltre agli abiti l’organizzazione perfetta che ruota intorno ad ogni evento dello stilista italiano merita di essere citata così come i suoi abiti meritano di essere illustrati.

Vestiti Armani estate 2024

Gli abiti di Giorgio Armani esprimono eleganza e leggerezza, pantaloni giacchine corte, gonne e vestiti con seta iridescenti e strati ondulati 3D sono parte della collezione primavera estate 2024. Una collezione fatta per vestire le persone, dove alla base c’è l la capacità di adattarsi al momento che viviamo mantenento la coerenza. Questo è il successo di Giorgio Armani, un successo che dura da quattro decenni.

Le sfilate di Armani anche se non bloccano via Borgonuovo come sempre hanno ospiti d’eccezione, fra le attrici presenti: Cate Blachette, Juliette Binoche, Lily Allen ma anche Elena Sofia Ricci e Miriam Leone. Vip e imprenditori non mancano mai, il più fotografato tra gli ospiti di Giorgio Armani è stato il presidente del Napoli calcio De Laurentis.

E infine come di consueto dopo Milano arrivano le collezioni moda donna di Parigi, dove ci auguriamo di vedere qualcosa di bello e di nuovo, perché a Milano di bello oltre Prada e Armani si è visto ben poco.

