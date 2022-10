Vestiti estivi 2023 Chanel per tutte le taglie. Foto

Chanel vestiti estivi e tailleur anche per taglie comode. La nuova collezione borse scarpe e vestiti donne di Chanel 2023.

La nuova collezione di Chanel primavera estate 2023 è pensata per tutte le forme del corpo, a sfilare non ci sono solo le solite modelle alte e magre ma anche ragazze curvy come è giusto che sia. Ecco intanto il video della collezione primavera estate e a seguire le foto.

Chanel primavera estate 2023

Tra le tante collezioni delle settimane della moda donna questa si distingue, Chanel pensa a tutte le donne e alle loro forme del corpo senza escludere le taglie comode. Di solito questo succede solo a New York, quasi mai a Milano e a Parigi, ad eccezione di Valentino le cui collezione presentano donne di età diversa.

Diciamo che qui ci sono abiti pensati per tutte le donne, da quella che vuole vestire con un tailleur elegante, alle ragazze che vogliono mostrare pancia e gambe, ma a fare la differenza nelle collezioni Chanel sono sempre gli accessori.

Borse scarpe e gioielli con le mitiche perle, restano tra i più desiderati dalle donne a iniziare dalla borsa trapuntata in vernice da portare a mano o con la classica tracolla catena della maison. Tuttavia la collezione comprende nuove borse e borsette dai colori estivi, ma non mancano quelle micro per la sera.

Le scarpe Chanel estate 2023 sono nere o bicolori con tacchi comodi ma impreziosite da un delizioso fiocchetto al centro. La linea di calzature oltre alle slingback da abbinare a tailleur pantaloni, presenta scarpe calzino scintillanti da portare con abiti estivi corti.

Le perle Chanel per la primavera estate sono presenti in tutta la collezione, a partire dagli orecchini lunghi alle tante collane e collier per arrivare alle borsette da sera.

A completare la collezione scarpe borse e vestiti etivi Chanel 2023 sono le cinture in vernice con fibbia gioiello e i guanti lunghi neri o biachi decorati da un fiocco.