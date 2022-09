Colori moda inverno 2022- 23, dark brown (marrone) colore della stagione. Foto outfit

Lo sapevi che il colore moda autunno inverno 2022-23 è il marrone scuro? Scopri in queste 30 immagini come combinare il dark brown secondo le nuove tendenze della stagione

Il marrone è il colore moda della stagione inverno 2022-2023? Secondo molti stilisti si. Ci sono tantissime sfumature del dark brown nell’abbigliamento femminile, a partire dai cappotti per arrivare ai vestiti da sera. Guardali tutti in queste foto a seguire.

Ti mostriamo quali sono gli outfit invernali più belli e come il marron diventa elegante tono su tono o combinato con colori diversi.

Colori moda inverno 2022 2023 come abbinare il marrone scuro

Classico colore dell’arredamento, il marrone scuro rende bene da sempre nei capi in pelle e cappotti in pelliccia. Per la moda donne lo troviamo nelle pellicce finte lunghe in stile anni 90

Ma anche nelle giacche corte sempre in pelliccia ecologica.

Per un marchio come Hermès dove l’abbigliamento in pelle pregiata spicca in tutta la collezione, un capo in marrone si combina con vestiti dello stesso colore lavorando i pellami.

Ecco invece come Chanel abbina un vestito mini di pelle con calze in lana verde e scarpe e borsa nere.

Ancora più particolare l’outfit bicolore nero e marrone abbinato a stivali bianchi e borsa bordeaux firmato da Proenza Schouler

Il marrone sta bene anche alle more, lo dimostra Givenchy che veste Bella Hadid con tonalità di dark brown e spezza l’outfit il nero e scarpe viola.

Sportmax ci mostra invece come abbinare un tailleur marrone scuro al nero e per dare un tocco di colore al look sceglie un trucco con labbra rosse oltre ad una pochette maculata.

Soprabito in pelle dark brown anche per Bottega Veneta combinato con abito e stivali neri

E’abbastanza semplice da copiare invece l’outfit invernale di Helmut Lang, basta un vestito in maglia a canotta e una maglia con collo alto aderente.

Dark brown e pelle per questo abito corto sopra il ginocchio di Tommy Hilfiger

Qualcosa di più semplice per cavalcare la tendenza senza impazzire con gli abbinamenti è l’abito mini di Federica Tosi da indossare con stivali sempre marroni e una collana dorata.

Se invece hai un maglioncino marrone scuro e non sai con cosa indossarlo, prendi spunto da questo idea di Prada donna. Come vedrai dalla foto anche i grigi si sposano bene con questo colore.

Colori moda inverno: vestiti eleganti dark brown

In tema di abiti eleganti il marrone scuro per la moda inverno sostituisce benissimo il nero. Guarda questo abito corto con mantella lunga creato da Emilia Wikstead stilista diventata nota grazie alla Royal family e Kate Middleton.

Questo completo in seta con mantella asimmetrica e gonna lunga di Jason Wu è perfetto invece per le cerimonie invernali.

Sono una meraviglia gli abiti da sera color cioccolato realizzati da Giambattista Valli per la collezione Alta moda inverno.

Nella moda parigina le tonalità del marrone scuro sono una tendenza molto forte, lo dimostra Saint Laurent con questo abito elegante invernale.

Tulle nero e velluto marrone si combinano alla perfezione in questa creazione di Badgley Mischka

Colori moda inverno 2023 marrone chiaro

La scala cromatica di questo colore è ampia e varia, si arriva fino ai beige. Tuttavia il marrone caldo scuro o più chiaro è quello più usato dagli stilisti come Max Mara nei vestiti e cappotti e vestiti.

Più chiari i look monocromatici visti nella prima e seconda collezione di Michael Kors per l’ inverno 2022

Intrigante, la soluzione proposta da Stella McCartney che abbina un cappotto marrone oversize ad un completo rosso.

Per andare sul sicuro senza sbagliare basta combinare il brown scuro a quello più chiaro. Lo suggerisce Tod’s per la collezione moda donna inverno 2022 -2023.

E infine se ti piace l’idea di vestire in marrone scuro ma non sai da dove iniziare, prendi spunto da queste foto dello street style.

Un tailleur brown lo trovi anche da Zara, e una pelliccia ecologica stile vintage puoi comprarla anche nei vari mercatini dell’usato.