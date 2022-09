Settimana della moda a Parigi settembre 22. Quanto dura la fashion week parigina

La settimana della moda a Parigi inizia oggi ecco le date e il calendario in Pdf della fashion week parigina primavera estate 2023

La settimana della moda a Parigi dura otto giorni tra silate e presentazioni delle collezioni donna primavera estate 2023. Si tratta della fashion week più lunga ma anche di quella più attesa. Ecco chi ci sarà alla fashion week francese.

Settimana della moda a Parigi calendario

Do po New York, Londra in formato ridotto a causa della scomparsa della Regina Elisabetta e Milano dove ha chiuso Giorgio Armani arriva la settimana della moda di Parigi. Inutile dire che i nomi più attesi sono sempre gli stessi: Chanel, Dior, Valentino Louis Vuitton la cui sfilata è prevista per il 4 ottobre.

Tuttavia non bisogna trascurare che a Parigi sfilano anche altri stilisti tra questi c’è Victoria Beckham e Stella McCartney oltre a tanti altri marchi come Chloé e Gyvenchy, senza dimenticare Celine, Balenciaga, Vivienne Westwood, Acne studio e l’Italiano Giambattista Valli.

Primo tra i grandi nomi a sfilare è Cristian Dior, la collezione prêt-à-porter di Maria Grazia Chiuri è in programma per il 27 settembre alle 0re 14.30

La sfilata di Chanel invece, secondo il calendario della Federazione moda francese è prevista per l’ultimo giorno. In allegato il Pdf con tutte le date delle sfilate

Calendario moda donna Parigi SS 2023

Oltre le sfilate però ci sono le presentazioni, tra questi Paul Smith che presenterà la collezione maschile e femminile e altri brand francesi che non sono da sottovalutare.

Intanto oggi la shion week parigina si è aperta con quattro presentazioni, mentre nomi come Alaia e Nina Ricci hanno già presentato le loro collezioni primavera estate 2023

Insomma come ad ogni stagione Parigi racchiude il meglio dei brand della moda, o almeno quei marchi che continuano ad essere sempre tra i più desidetati.