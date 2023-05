Costumi estate 2023 interi e bikini per tutte le taglie. Ecco i migliori modelli della moda mare per donne di tutte le età e per tutte le taglie

Che tendenze ci sono per i costumi dell’estate 2023? Fiori, stampe, fantasie, tinta unita e costumi sgambati sono le idee della moda mare. Indipendentemente dall’età o dal tipo di corpo, questa selezione di foto e modelli comprende costumi adatti a tutte.

Che tu abbia 20 o 60 anni, non importa. Sfoglia queste immagini e scegli un modello di costume per l’estate che ti piace, senza preoccuparti di eventuali imperfezioni del corpo, come la pelle invecchiata, la pancia o la cellulite. Ciò che conta è lo stile, non il fisico. Ricorda che una donna è sempre bella, non solo a 20 o 30 anni. Ecco quindi una selezione di costumi eleganti per tutte le donne.

Costumi interi estate 2023

Partiamo dal modello intero, come vedrai da queste immagini i colori moda estivi li ritrovi anche nei costumi da bagno, a iniziare da questo costume intero nero semplice ma molto elegante, con la scollatura quadrata spalline sottili e vita segnata.

Se invece preferisci il costume intero scollato con reggiseno senza ferretto, questo nero monospalla mette in evidenza il seno ed ha la sgambatura alta che slancia le gambe.

I colori vivaci spiccano sulla pelle scura a prescindere dalle forme del corpo. Qui in questa foto puoi vedere come abbinare un costume da bagno con stampe floreali al copricostume.

Se hai una taglia forte, il costume da bagno non deve necessariamente essere contenitivo. Puoi scegliere tra i nuovi modelli della moda mare per l’estate 2023, incluso quelli fantasia monospalla con una sottile bretellina.

Il costume intero bianco sgambato fa la sua figura come il nero, sono entrambi colori che esprimono eleganza e vanno bene per la spiaggia e la piscina.

Cerchi un costume da bagno intero e sensuale? Guarda questi modelli sgambatissimi. Sono audaci, ma allo stesso tempo eleganti.

In linea con le tendenze moda dell’estate che per questa stagione predilige oro e argento, ci sono anche i costumi da bagno per donne realizzati in tessuto in silver scuro lamé da abbinare a shorts o un copricostume bianco o nero. Ecco i nuovi modelli di trikini per l’estate 2023.

Questi sono i modelli più nuovi di costumi da bagno di alta qualità. Tuttavia, se desideri spendere meno, puoi sempre dare un’occhiata alla collezione Calzedonia 2023. Inoltre, da Zara e Tezenis, e Yamamy ( in foto) in tema di moda mare c’è molto da scegliere.

Bikini estate 2023

Monocromatici o fantasia i bikini di questa stagione presentano: brasiliane alte sgambate, microcostumi, bikini hot, ma ci sono anche quelli eleganti con lo slip a vita alta, mentre i top sono prevalentemente incrociati, oltre a qualche modello con push up come questo in foto. Eccoti intanto le nuove tendenze beachwear.

Bikini a vita alta

Tinta unita o fantasia i due pezzi eleganti con slip a vita alta per l’estate non mancano. Prendi ad esempio questo modello in rosa antico.

Offre abbigliamento e costumi mare belli e realizzati in tessuti sostenibili la linea mare 2023 di Mara Hoffman costumi.

Fra i migliori marchi c’è la linea moda mare di costumi e copricostumi ecologici BAOBAB acquistabili presso la Rinascente.

Per spendere di meno e comprare un bel costume in linea con la tendenza moda estiva, c’è la collezione Goldenpoint 2023 che in catalogo offre bikini fantasia con slip alto regolabile di lato e copricostume in crochet abbinato.

In linea di massima se sei attenta alle tendenze moda per le vacanze estive cerchi i nuovi bikini economici, da Oysho e Amazon Moda, trovi anche il classico slip con laccetti o quello più comodo con le arricciature laterali.

Queste sono le nuove collezioni costumi mare donna estate 2023, come hai notato dalle tante foto per alcuni marchi non c’è differenza fra costumi da bagno per donne curvy e taglie small, pertanto scegli quello che ti piace di più e fregatene del pensiero altrui perché la prova costume è solo un’invenzione di alcuni media.