Vestiti oro e argento, ecco due nuovi colori moda per la primavera estate 2023. Foto e idee abbinamenti secondo le tendenze donna.

Per la primavera estate ci sono l’oro e l’argento tra i colori moda di tendenza. Parliamo di vestiti da giorno, gonne tailleur ma anche impermeabili dorati, oltre ai vestiti eleganti brillanti, scarpe e borse.

Abbiamo scelto le immagini dei modelli più belli e quelli secondo noi più facili da abbinare, perché vestire con gli abiti argentati o dorati di giorno richiede un minimo di attenzione nella combinazione dei colori oltre a quella tra abiti e accessori.

Colori moda primavera estate 2023: oro

I vestiti dorati e con dettagli oro hanno spopolato sulle passerelle della moda, e come vedete dalla foto, l’abbigliamento gold si è visto anche nell’ultimo street style della settimana della moda a New York

Quindi se in estate avete voglia di brillare, questa è la stagione giusta per vestire con abiti color oro. Iniziamo da questo vestito a canotta lungo e dorato. Lo si può indossare di giorno con un paio di sandali bassi e una borsa nera.

Sempre per il giorno ci sono anche i tailleur dorati come ad esempio questo dallo con giacca sahariana e pantaloni cargo firmato da Ralph Lauren.

La migliore interpretazione sugli abbinamenti con il color oro arriva invece da Michael Kors. Lo stilista abbina giacche dallo stile maschile a gonne a portafoglio dorate, mentre per il giorno combina un sobrio color beige ad una camicetta in raso oro.

Belli anche gli abiti eleganti corti più indicati per le occasioni eleganti e pensati per tutte le taglie.

Ai capispalla invece pensa Tory Burch. La stilista americana mescola un trench dorato con gli outfit più sportivi e colori diversi. Ai piedi scarpe ballerine rosse.

Gilet in tessuto dorato abbinati a gonne con le pieghe e scarpe da ginnastica nere, è invece la soluzione pensata da Altuzarra per vestire in color oro dalla mattina alla sera.

Più raffinato l’abbinamento nero e oro scelto da Chanel per la collezione p/e 2013

Se invece cercate un vestito per fare colpo, indossare un abito con frange dorate non passate inosservate.

Vestiti argento

Abiti corti, completi eleganti in seta, vestiti brillanti soprabiti o pantaloni. Il silver diventa così il colore della stagione, basti pensare agli outfit eleganti proposti da Giorgio Armani, e a quelli da giorno di Celine che combina la giacca a righe argentata a un paio di jeans.

Gli abiti argento però non sono tutti fatti solo in tessuto scintillante, basta un dettaglio a fare la differenza. Un valido esempio arriva dalla collezione di Ermanno Scervino. Ad esempio questo tailleur pantalone estivo ha linea sartoriale impeccabile ed è realizzato in tessuto grigio leggero con righe argentate.

Le tendenze moda primavera estate 2023 puntano agli outfit sexy, quelli che lasciano intravedere il corpo, lo dimostra anche Chloé che veste Gigi Hadid con un vestito argentato lungo a rete.

I tessuti argento e quelli con le paillettes spiccano tra le tante collezioni moda. Valentino, Givenchy oltre a Dolce&Gabbana, non rinunciano alle tendenze del momento con capi scintillanti. Ecco quali:

Come abbinare un vestito dorato o argentato

Gli abiti argentati così come quelli oro sono impegnativi, e nonostante moda e street style dimostrino il contrario un vestito color o argento si indossa da sempre per andare a ballare, per una cerimonia per le occasioni e per le feste natalizie.

Un maglioncino, o una maglietta sparkling o una gonna diventano invece più facili da abbinare se mescolati con un minimo di buon gusto.

Tuttavia gli abiti che avete visto insieme ai lilla e al viola sono i nuovi colori della moda primavera estate 2023.

Come sempre tra le nuove tendenze abbigliamento troviamo outfit facili per donne che sanno scegliere vestiti di moda eleganti e facili da indossare, mentre molti altri modelli invece sono più adatti alla generazione Z, quella che secondo alcuni stilisti è la più attenta alle ultime tendenze esagerate che la moda offre in abbondanza.

