Cappotti colorati, classici e femminili. Torna di moda l’eleganza. Ecco una selezione dei cappotti di tendenza, che si possono comprare anche da Mango, Zara e Cos.

Le tendenze moda invernale del 2024 non sono tutte uguali, e in tema di cappotti donna, ci sono capispalla dallo stile sartoriale che potrai indossare anche nei prossimi anni, però costano troppo Perciò, qui troverai una selezione di cappotti di tendenza con immagini delle sfilate e cappotti simili che puoi acquistare dai marchi meno costosi come Mango Donna, Cos, Rinascimento o anche da Benetton o Amazon Fashion. Iniziamo, quindi, con le ultime novità

Cappotti donna le tendenze

Il comfort è diventato una tendenza virale con la pandemia. Gli anni 90 e 2000 che la moda continua a proporre hanno stancato perché i vestiti sono fatti per essere indossati. La scelta di un cappotto quindi non è una cosa semplice, soprattutto se parliamo di cappotti e pellicce ecologiche colorate.

Per fortuna, questi non sono l’unico trend in tema di cappotti per donne. C’è molto da scegliere, a partire dai modelli caldi e avvolgenti, per arrivare a cappotti donna con cappuccio, lunghi e cappottini corti. Tuttavia per seguire le tendenze si possono comprare modelli similari a prezzi più convenienti. Ecco i migliori

Cos cappotti donna

Cos è il marchio di fascia alta che fa capo ad H&M, molto noto anche per la maglieria. La sua collezione presenta comunque modelli di cappotti molto femminili come quello nero realizzato in lana cotta, o il modello lungo in tessuto gessato con sciarpa. I prezzi di questi capispalla vanno dai 225 per quello corto ai 275 per il cappotto lungo.

Cappotti donna Zara

Zara ha diverse linee con prezzi diversi, ma tutti i cappotti per donne presentano modelli in grado di soddisfare chiunque, a iniziare dal coat bianco per arrivare ai classici cappotti cammello fino ai modelli in tessuto a quadri o spigato, e quelli in double face come questo in color cammello che viene venduto al prezzo di 199 euro

Per segure la tendenza dei capispalla colorati e spendere poco, dai uno sguardo anche a questo cappotto rosso che trovi sempre sul sito ufficiale Zara al prezzo di 89 euro

Mango cappotti

Mango ha una linea più classica ma sempre di tendenza, in aggiunta fra le sue clienti ci sono anche modelle, celebs e la regina Letizia Ortiz. Per questa stagione troviamo modelli di cappotti donna oversize in grigio chiaro, un colore e da abbinare con tutto. Prezzo 119 euro

Più avvitato è il cappotto verde scuro con cintura realizzato in misto lana e con chiusura laterale. Costa 179, 99 euro

Rinascimento cappotti

Marchio italiano specializzato in abiti da cerimonia, Rinascimento Abbigliamento con i suoi vestiti e cappotti lunghi o corti accontenta in linea di massima chi cerca un cappotto di tendenza a un prezzo accettabile. Noi abbiamo scelto quello in cammello con gli alamari, simile ad uno dei modelli della collezione Prada con la differenza che questo costa 209,90 euro pagabili anche in tre soluzioni.

Cappotti donna Benetton

Benetton che nel suo catalogo donna inverno 2023 2024 presenta una serie di capispalla colorati lunghi o corti Per il modello Teddy, il marchio italiano sposa la tendenza del bianco e nero vista da Valentino con questo cappotto midi in pelliccia sintetica. Costa 229 euro

Weekend Max Mara cappotti

Si ispira all’alta moda invece la collezione di Weekend Max Mara con questo cappottino corto azzurro realizzato in parte in lana vergine mohair e alpaca. Il prezzo sul sito ufficiale del brand è di 479 euro ma potete pagare anche in tre rate



Pellicce ecologiche

Le pellicce ecologiche sono ormai una tendenza costante nella moda invernale, come abbiamo visto nella collezione di Stella McCartney, ma anche nei tanti modelli che hanno sfilato in passerella. Ad esempio, Elisabetta Franchi le propone quasi ogni anno. Anche Luisa Spagnoli ha scelto i cappotti in pelo finto animalier per questa stagione. Purtroppo, costano 1800 euro

Per risparmiare e seguire la tendenza oltre Zara, si può comprare un capotto su Amazon anche se sembra un paradosso, ma non è così. Il gigante dell’e-commerce oltre ad avere la moda di lusso dentro il sito, ha una sua linea fashion che come qualità non è inferiore a tanti altri marchi.

Per esempio se vuoi toglierti lo sfizio di una pelliccia finta colorata, maculata, o una mantella con bordi in pelo il modo migliore per risparmiare è cercarla proprio su Amazon Italia.

Questa è la nostra selezione di cappotti donna moda 2024 ma scelti dai marchi che hanno prezzi abbordabili perché i brand delle sfilate moda purtroppo costano troppo. Dai uno sguardo comunque alle altre tendenze moda donna inverno.