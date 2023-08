Colori moda inverno 2023-2024, la tendenza è il bianco e nero. In queste immagini ed esempi di outfit, vedrai quali sono i nuovi colori invernali e come indossare il black and white dalla mattina alla sera

Se stai cercando i nuovi colori della moda inverno 2023-2024, sappi che il bianco e nero, declinato dai vestiti ai cappotti, sia in tinta unita che con fantasie, rappresenta il trend predominante.

Dalle collezioni moda donne abbiamo selezionato i migliori abiti, sia quelli da giorno che quelli eleganti, al fine di illustrarti la tendenza più chic dell’inverno perché come recita una frase celebre di Coco Chanel, nulla è più elegante di questa combinazione cromatica.

Moda inverno 2023 2024 abiti bianco e nero le tendenze

Per l’abbigliamento donna dell’autunno inverno troverai numerosi vestiti bianchi e molti outfit completamente neri, ma sono proprio i “non-colori” per eccellenza combinati insieme che risultano più affascinanti.

A determinare la tendenza del bianco e nero sono, infatti i grandi nomi della moda come Valentino, Balmain, Chloé, Dior, Carolina Herrera, Chanel, Dolce&Gabbana, Saint Laurent, oltre a molti altri che scoprirai qui in queste foto di outfit a seguire.

Per le amanti dei tessuti stampati invece c’è il ritorno dei pois bianchi su fondo nero, vedi ad esempio l’abito con volant di Sacai o il completo trasparente di Miu Miu.

Piccole stampe floreali abbelliscono il mini abito della stilista Alessandra Rich, mentre righe e fantasie si sono viste nelle collezioni donne da New York fino a Parigi. Vedi gli abiti lunghi invernali di Prabal Gurung e il completo taglie forti proposto da Marni.

Stampe e applicazioni floreali bianche spiccano anche nella collezione vestiti moda inverno 2023 2024 di Chanel, da portare anche con una mantella corta total black

Come abbinare il bianco e nero

Dai vestiti alle scarpe, abbinare il bianco e nero è in realtà piuttosto semplice. In genere, basta una camicia o un maglione per rinnovare il look, ma si può anche spezzare il total black con una giacca bianca o un trench. Oppure, è possibile fare l’opposto e puntare su un tailleur bianco panna, abbinandolo a una camicia nera o a un maglione nero, insieme a scarpe e calze sempre nere. Ecco alcuni esempi in foto da cui trarre ispirazione.

Mescola invece fantasia e tinta unita la Collezione Benetton. Nella foto la gonna a piccoli pois è combinata con una maglione con stampa e un giubotto total black. Ai piedi stivali alla coscia neri.

Ecco invece come il nero e il bianco si combinano bene anche con colori tenui, lo dimostra Jil Sander. I suoi abiti invernali si possono indossare anche con tonalità di azzurro, come ad esempio il celeste polvere.

Abbinare le scarpe al bianco o nero spesso è una domanda che ci poniamo spesso, tuttavia nulla come il nero spezza con eleganza un tailleur invernale bianco. (Nella foto outfit di Chiara Boni)

Moda inverno 2023 2024 abbinare un cappotto bianco e nero

Tra i numerosi modelli e colori dei cappotti invernali, naturalmente, troviamo anche quelli in bianco e nero realizzati sia in pelliccia ecologica che in tessuto.

Fra i capispalla più belli e lussuosi spicca quello svasato con ampi rever di Bottega Veneta, abbinato a un abito nero. Ai piedi e delle scarpe con tacco aperte dietro, e per spezzare c’è la borsa a mano color caramello.

Più facile la soluzione scelta da Del Core: il cappotto bianconero sfumato e abbinato a un vestito nero in maglia e stivaletto sempre nero.

Elegante e semplicissima da indossare sugli outfit total white la cappa in lana nera firmata Chloé

Si ispira invece al mantello dei cavalli la collezione di Stella McCartney, e dove spicca la pelliccia ecologica bianca e nera da abbinare con i colori della terra come il marrone chiaro ma anche con gli outfit rossi o neri.

Abiti invernali eleganti

Per le serate o le cerimonie invernali, gli abiti bianchi e neri non mancano e sono splendidi.

Dalle opzioni a tubino ai vestiti lunghi, ai tailleur della Spagnoli con gonna o pantalone, indossare capi in bianco e nero per tali occasioni rappresenta non solo una scelta elegante ma anche un modo per distinguersi e risparmiare.

Infatti, basta acquistare una camicia elegante e variare gli accessori per rinnovare un look bianco e nero, trasformando così il tuo outfit in qualcosa di perfetto.

In sintesi nella moda inverno 2023 -2024 il bianco e nero diventa il look ideale per seguire le nuove tendenze, rinnovare l’armadio in modo semplice ed evitare di spendere cifre importanti per l’abbigliamento.