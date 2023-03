Stella McCartney vestiti, scarpe e borse vegan realizzate con funghi mele e uva. La migliore collezione di Parigi per l’inverno 2024. Video-Foto

Stella McCartney vestiti scarpe e borse di lusso per la stagione inverno 2023-24 senza uccidere nessuno. Questo è il messaggio chiaro che la designer inglese ha mostrato a Parigi, dove tra piume borse e scarpe di lusso in queste settimane nessuno si è risparmiato.

Stella McCartney borse e scarpe 2023-24

La moda animal -free sarà sempre più trendy, ma ancora c’è molto da fare. Fino a quando infatti i marchi del lusso continueranno a proporre borsette e scarpe create in pelle vera di agnello come nel caso della mitica Lady Dior o delle borse Chanel oggetto di desiderio, sarà dura.

Tuttavia c’è chi riesce da anni a fare borsette e vestiti di lusso senza uccidere gli animali. Prima fra tutte é Stella McCartney, figlia del mitico Paul McCartney che a Parigi per la collezione invernale ha mandato un messaggio forte: ” I miei abiti non hanno ucciso nessuno” e per dimostrarlo la sfilata si è svolta dentro in circo equestre tra cavalli che galoppavano.

Tutto ciò al fine di dimostrare gli animali in modo diverso e non tramite borsette e vestiti e piumini. Quindi se lo scopo oltre a mostrare la nuova collezione, era quello di inviare un messaggio a chi fa uso di pelli animali per creare borse e scarpe, la stilista inglese c’è riuscita.

Le borse e gli stivali di “pelle” di Stella McCartney per la moda autunno inverno 2023-24 sono fatti di uva,mele e funghi.

E sono così belle che nulla hanno da invidiare ai marchi francesi diventati un mito. Brand che poi si perdono veicolando i loro prodotti attraverso un pubblico di influencer a cui regalano abiti e scarpe con lo scopo di divulgare le foto sui social.

E’ il caso di Dior/ Ferragni così come di tanti altri marchi. Tornando alla collezione di Stella McCartney Cuissardes, décolletté, stivali e scarpe basse, come detto sono il frutto di lavorazioni ottenute tramite materiali alternativi alla pelle.

Vestiti invernali Stella McCartney

I capi migliori della collezione invernale di Stella McCarney sono i cappotti lunghi avvitati o fatti in pelliccia ecologica e le giacche. Mentre nel resto resto della collezione si trovano ancora capi stile anni 2000, ma ci sono anche dei bellissimi abiti

Stella McCartney da 22 anni propone moda vegan, e non ha mai fatto uso di piume, pellicce o pelli animali.