Cappotti meravigliosi, tailleur sartoriali e tanta sensualità e lingerie. La collezione donna inverno 2024 di Dolce&Gabbana è un mix di eccessi ed eleganza. Scoprila tutta nel video.

Se c’è una cosa certa nelle sfilate milanesi è che una collezione di Dolce&Gabbana fa sempre notizia. Altrettanto certo è che tutti i vestiti stile intimo che vedete in giro, (anche nell’ultimo street style), Dolce& Gabbana li fanno da 30 anni.. così come da anni fanno abiti e cappotti sartoriali.

Questa collezione è solo l’ennesima dimostrazione che eccessi e sartorilalità sono nel Dna di questi stilisti da decenni.

L’altra dimostrazione è che c’è chi per fortuna in Italia fa a meno della Ferragni e punta direttamente su nomi come la Kardashian ( ospite in prima fila) che in tema di digital marketing oggi potrebbe dare lezione anche agli esperti.

Nel bene o nel male infatti, il fenomeno degli influencer arriva dagli Usa. Con la differenza che loro rispetto all’Italia lo fanno meglio.

Vestiti e cappotti inverno 2023-24 Dolce&Gabbana

Con una palette cromatica che va dal nero, al bianco, rosso e qualche tocco di oro, i vestiti e soprattutto cappotti e tailleur sono una dimostrazione di sartoria e qualità artigianale, ben distante da molte collezioni della fashion week milanese che sembrano tutte uguali, ad eccezione di Giorgio Armani la cui classe resta unica.

I tessuti di alta qualità come seta e lana sono quelli usati per confezionare gli abiti così come tutti i capi di lingerie visti in passerella dove hanno sfilato anche le modelle oversize.

Ora, Dolce&Gabbana può anche non piacere, ma di una cosa state certi, i loro vestiti sono tutti made in Italy, cosa che non si può dire di altri nomi..

Le sfilate di Milano si sono concluse con la collezione di Giorgio Armani, e quindi con l’ennesima lezione di stile ed eleganza senza tempo. Ora tocca a Parigi città della moda per eccellenza, perché a Milano la moda ormai ha solo due nomi: Armani e Dolce&Gabbana.