I vestiti di Saint Laurent per l’autunno inverno 2023-2024 mostrano il fascino dell’eleganza francese. Foto e video della collezione

Saint Laurent per l’inverno 2024 dimostra come e quando la moda diventa bella grazie a tutta l’eleganza che caratterizza gli abiti femminili della sua collezione. Antony Vaccarello dimostra ancora una volta che esiste ancora l’eleganza ma che questa vive all’ombra della tour Eiffel.

Vestiti e scarpe Saint Laurent inverno 2023-2024

La donna parigina che indossa YSL per la prossima stagione fredda vestirà in tailleur, con la differenza che alle gonne a tubino sopra il ginocchio e ai leggins in cashmere vengono abbinate giacche realizzate con i tessuti tipici dell’abbigliamento maschile e con spalle ampie

Praticamente lo stile è una rielaborazione degli archivi della Maison francese. Sempre con spalle larghe anche i giubbotti e le camicette in seta combinate con i pantaloni neri.

Tra gli otufit più belli ci sono anche quelli con le mantelle che rendono il look ancora più raffinato. Per la sera seta, pizzo e qualche trasparenza ma senza esagerare (come invece si è visto a Milano) oltre allo smoking e una splendida mantella in velluto nero

Tra gli accessori, oltre agli occhiali da sole stile aviatore, pochette e tante scarpe con tacco aperte dietro ovvero: slingback.

Tra i pezzi forti della collezione ci sono anche i bijoux, bracciali, spille e orecchini nelle collezioni Saint Laurent non mancano mai.

La palette cromatica dei vestiti punta sui colori scuri, nero grigio e marrone in aggiunta al tartan, sono le tonalità scelte per questa bellissima collezione.

In sintesi, la collezione di Saint Laurent per la moda invernale 2023-24, veste la donna con eleganza e femminilità senza eccessi ma con quel fascino e quel tocco di sensualità che è tipico della sartoria di lusso, ma soprattutto prende le distanze da un genere di moda tutta uguale e destinata solo alla generazione Z. Qui invece ci sono abiti per donne di età diverse.