La collezione donna autunno inverno 2023-2024 di Chloé è fatta per riciclare i vestiti ma in particolare è ispirata ad una grande pittrice italiana.

Vestiti invernali Chloé e naturalmente scarpe e borse fatti per durare nel tempo e spingere quella che viene definita: ” Economia circolare”

Tuttavia non manca la musa ispiratrice e per questa collezione d’abbigliamento invernale, Gabriella Hearst designer della maison Chloé ha scelto la pittrice Artemisia Gentileschi. Una delle poche donne che è riuscita a distinguersi nel mondo maschile durante il periodo dell’arte rinascimentale.

Chloè vestiti inverno 2023-2024

La moda invernale incontra l’arte e lo fa attraverso una serie di abiti e accessori che ricordano la pittrice del 600, basta guardare le maniche degli abiti e gli orecchini di perle.

La collezione però presenta anche vestiti dal taglio più moderno ma sempre sartoriali con tessuti fatti per durare nel tempo. Quindi se li vendete online dopo averli usati, sappiate che i nuovi abiti presentano un codice QR che rende autentico ogni capo.

Quindi per moda sostenibile in questo caso non si intende l’utilizzo di materiali vegan nelle borse o nelle scarpe, ma capi che possono passare di mano con la garanzia dell’autenticità.

Per ora la maison Chloé, la cui stilista pensa prevalentemente alla sostenibilità e molto meno alle tendenze, non produce più magliette in cotone, mentre il cashmere è stato sostituito da quello riciclato

La collezione di vestiti e accessori chloé presenta delle bellissime mantelle in tessuto e piumini a mantella proposti in nero e marrone, in aggiunta ai cappotti

Ci sono anche abiti lunghi fatti in cashmere, tailleur pantalone con giacca doppiopetto, ma ci sono gonne e vestiti di pelle.

Tra gli accessori spiccano le borse, uno dei punti di forza di questo brand. Stessa cosa vale per le scarpe – che per la stagione fredda si traducono in stivali neri e sandali con tacco comodo.

Gabriella Hearst sfila a New York con una sua collezione, ed è alla guida della casa di moda francese da due anni. Il suo sogno e rendere il marchio Chloé sempre più sostenibile in quella che è la piazza più importante della moda, ovvero: Parigi.

Questa è la nuova collezione vestiti invernali Chloé, se vuoi vedere gli altri video delle ultime sfilate guarda anche: il canale moda di Donne sul Web su YouTube