Quindi dove sono le novità scarpe moda inverno 2023 2024? Vediamole insieme in questa guida con immagini che illustra colori modelli e come abbinare secondo tendenza le calzature invernali.

Scarpe moda inverno 2023 2024 scarpe con tacco

Per l’autunno inverno oltre la solita con tacco classica, particolare o eleganti come quelle nere di Prada e Ferragamo ci sono diversi modelli interessanti. Ad esempio, una novità sono le scarpe con il pelo o pelose, come quelle rosa di Sportmax o verdi di MSGM. Ancora più notevoli sono le décolleté vegane di Stella McCartney.

Tra i numerosi modelli c’è anche il mocassino con pelo fuori e tacco basso dal design scultoreo proposto sempre da Loewe. Tuttavia, non mancano neppure mocassini con tacco alto belli e confortevoli, come i modelli della nuova collezione di scarpe Geox donne per l’autunno inverno 2023-2024.

Sempre in tema di scarpe nuove per la moda inverno, troviamo anche le calzature dorate e metallizzate da abbinare agli outfit da giorno, così come suggerisce la stilista americana Tory Burch

>> Vedi anche: Moda inverno 2023 2024 oro e argento la tendenza dell’anno

Oltre il pelo e l’oro, troviamo décolleté con cinturini sul collo del piede, come le scarpe nere e bianche firmate Dior, oppure maculate, come i modelli visti nella collezione di Luisa Spagnoli. Molte sono anche quelle colorate, in vernice e tutte le shoes con punte accentuate. Per chi desidera distinguersi con classe, moda e comodità, le Mary Jane in tessuto firmate Emilia Wickstead e quelle di Roger Vivier rappresentano la soluzione ideale.

Belle anche le scarpe donna di Tod’s che sceglie colori prettamente invernali come il bordeaux e le tonalità dei marroni

Da segnalare anche le scarpe con tacco a rocchetto e borchie di Lanvin oltre alle nuove Rockstud firmate Valentino

E infine, con il suo design intramontabile, la décolletté Pigalle in vernice nera di Louboutin dotata di tacco da 8,5 cm e suola rossa, resta la regina delle scarpe femminili.

Linea elegante e punta accentuata, per le scarpe nere con tacco firmate da Miuccia Prada

La semplicità e un tacco a rocchetto caratterizzano le Pittarosso scarpe donna autunno inverno 2023 2024

Chi cerca calzature con plateau troverà diversi modelli: dalle scarpe chiuse decorate con fiori di Etro, fino a quelle in vernice viola di Le Silla che presentano un tacco vertiginoso; passando per i modelli aperti, oltre a quelle in tinta unita di Victoria Beckham, Ester Manas, ma anche scarpe chiare come quelle di Gianvito Rossi.

Scarpe invernali con zeppa

Torna in auge anche la zeppa chiusa o aperta tra le scarpe moda inverno 2023 2024. Qui c’è da dire che le più belle sono firmate Ferragamo. Tuttavia si possono trovare anche altri modelli da Missoni ma anche delle belle scarpe a prezzi più convenienti dal marchio Pollini.

Scarpe moda inverno 2023 24 aperte dietro

Come già detto le slingback sono il trend più forte fra le tante calzature donna. Chi ha fatto le più belle è difficile dirlo, ma quantomeno le altezze dei tacchi sono diverse come sono diverse le punte.

A titolo d’esempio citiamo quelle di Dior le cui scarpe aperte dietro vengono abbinate a calzini grigi, mentre Marni è più creativo e combina slingback rosse a calzettoni a pois bianchi e neri.

È superfluo affermare che le scarpe da donna abbinate ai calzini sono più adatte alle giovani, mentre risultano poco idonee per donne che ricercano l’eleganza. In ogni caso, le calze tornano a rivestire un ruolo importante per l’inverno. Dai modelli a rete a quelli in pizzo, fino ai collant più pesanti, la moda femminile gioca sui contrasti tra scarpe, calze e abiti.

Niente calzini ma collant per le scarpe moda inverno 2023 2024 delle linea Miu Miu di Prada. Qui trovate slingback con la tomaia in vernice e cinturini oltre alle scarpe aperte dietro e le open toe con tacco più alto.

I tacchi grossi e il pelo raso fuori, distinguono le slingback di Tod’s scarpe donne

Chanel fa la differenza, le sue Mary Jane sono nere con tacco grosso fiocco e il fiore simbolo della maison francese che è la camelia.

Per le amanti dei tacchi alti e fini, un bell’esempio è la collezione di Saint Laurent, che esprime il fascino della moda parigina attraverso tailleur con gonna, abbinate a slingback dalle linee semplici, con tacco oro e tomaia pitonata.

Presentano invece tacchi più comodi e fiocchetti sulla punta le eleganti scarpe nere di Carolina Herrera.

Sceglie invece la zeppa il marchio francese Givenchy per i modelli di calzature invernali aperte dietro.

Scarpe moda inverno 2023 2024 con tacco basso

Per le calzature con tacchi bassi la tendenza è molto chiara: il tacco gattino torna di moda. In fondo, per slanciare le gambe, bastano pochi centimetri di tacco; in genere, 5 cm sono sufficienti.

Però, se si desiderano una scarpe basse firmatissime, si può optare anche per un paio di décolletté come quelle di Gucci pagabili anche a rate tramite Klarma.

Sono molto belle anche quelle bianche firmate Prada. Riscaldano i piedi invece le kitness Heels tutte in pelo finto marrone viste da Stella McCartney

Tacchi bassi comodi e punte squadrate per le scarpe moda inverno 2023 2024 di Tory Burch

Scarpe scamosciate con tacco basso e comodo anche per la collezione dei Fratelli Rossetti e per quelle in vernice nera o dorate di Mario Valentino. Il tacco basso e largo caratterizza invece le t bar di Zimmermann.

Scarpe basse autunno inverno 2023 2024

Chiuse o aperte, per le amanti delle flat shoes c’è l’imbarazzo della scelta, partendo dai nuovi modelli di ballerine fino ad arrivare ai mocassini, anche quelli aperti dietro. Ecco quindi le novità della moda delle scarpe comode per l’inverno 2024.

Le ballerine invernali possono essere a punta chiusa, aperte dietro o addirittura impreziosite da lacci da annodare alla caviglia, come quelle di Tod’s con il caratteristico gommino. Oppure come le ballet shoes nere proposte da Simone Rocha.

Nel mezzo si collocano ballerine invernali a punta decorate con fiocchetti e quelle in rosa intenso della collezione di Giorgio Armani donna.

Scarpe moda inverno 2023 2024: i sandali

Il trend dei sandali invernali come tutta la moda donna, rappresenta un déjà-vu con alcune differenze rispetto al passato, ma la sostanza rimane la medesima: sabot o sandali si indossano sia con che senza calze. Ecco degli esempi in foto e consigli su come abbinare i nuovi sandali dell’inverno.

Per essere alla page bisogna guardare gli infradito di Burberry con tacco e la suola in pelo. In questo modo almeno la pianta del piede resta al caldo. Pelo anche per il sandalo nero di Sportmax.



Fasciano tutto il piede i sandali alti di Isabel Marant, abbinati a fuseaux dello stesso colore. Unica nota di contrasto è lo smalto rosso scuro sulle unghie dei piedi.



Sandali invernali con zeppa alta sono invece le scarpe di Missoni abbinate a collant pesanti neri

Si ispira invece alla comodità degli zoccoli sanitari la collezione scarpe moda inverno 2023 2024 di Loewe.

Costano poco e seguono le nuove tendenze, le pantofole invernali di Pittarosso

Riassumendo, queste sono le scarpe moda 2023 2024, naturalmente ci sono anche stivali e stivaletti che vi illustreremo qui nel canale Moda di Donne sul Web, nel frattempo date uno sguardo anche alle nuove tendenze colori moda aututunno inverno.