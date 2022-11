Moda 2023, 5 outfit da evitare per non vestirsi male

Minigonne all’inguine, pance scoperte, pantaloni a vita bassa, vestiti in pelle stile dominatrix ma non solo. Tutto quello che dovresti evitare per non vestire male.

La moda 2023 propone mutande firmate a vista, minigonne che stanno bene solo addosso a Gigi Hadid e sua sorella, pellicce oversize adatte a donne molto alte, vestiti trasparenti, il punk che torna di moda, ma forse lo stile dominatrix è quello più volgare e difficile da indossare .

Dai vestiti alle scarpe ecco i 5 outfit da dimenticare per non vestirsi male

Pantaloni a vita bassa a chi stanno bene?

Sono i pantaloni più brutti della moda 2023, quelli che indossavano i ragazzi e le ragazze degli anni 2000 e già allora erano abbastanza brutti, basti pensare che chi li sfoggiava infatti veniva definita “coatta” Difficile dire a chi stanno bene, ma per indossarli bisogna essere alte e senza un filo di grasso sulla pancia. I pantaloni a vita bassa sono comunque da evitare se si è basse.

Minigonne a vita bassa

Le gonne cortissime a pieghe di Miu Miu con tanto di mutanda abbinata hanno fatto furore. Ma siete proprio sicure che le microgonne a vita bassa siano l’outfit più facile da indossare per andare al lavoro? E’ inevitabile che viste in passerella queste gonnelline da oltre 1000 euro facciano il loro effetto, in città invece si rischia di esagerare..

Tute aderenti in calzamaglia

Le tute aderenti esistono da tempo e ci sono diversi modelli tra cui scegliere. Tuttavia questa volta gli stilisti moda hanno esagerato. Le tute da donna invernali non sono affatto eleganti, anzi sembrano più adatte per una festa di carnevale. Ne sono una valida testimonianza GCDS con la tuta a rete e Dior con quella nera

Dominatrix style

Tra le tante tendenze moda inverno 2023 ci sono molti vestiti neri in pelle più o meno eleganti, e per la gioia di chi ama il fetish ci sono abiti neri con cinturino e anelli di metallo, stivali cuissardes altissimi con fibbie, vestiti trasparenti con giarrettiere. Insomma, manca solo il frustino..

Scarpe con plateau altissimi

Le scarpe di tendenza hanno il plateaux alto a tal punto che prima di indossarle bisogna farsi l’assicurazione contro infortuni. Il difetto di queste calzature però non finisce qui. Vi siete mai chieste se le scarpe con il plateau esagerato stanno bene a chi ha gambe magre ed è bassa? In questo caso i plateau alti sono da evitare, il rischio è quello di mettere in evidenza solo le scarpe a dispetto del look.

Queste secondo noi sono gli outfit che una donna elegante dovrebbe evitare. Certamente le fashioniste e influencer che abbiamo visto nelle foto – e – che per mestiere postano i loro outfit su instagram dietro compenso, hanno tutto l’interesse a mostravi le tendenze del momento, ma la vita reale non è una sfilata di moda.

