Stivali inverno 2023. 19 modelli e colori degli stivali che vanno di moda ora

Stivali inverno 2022- 2023, foto e prezzi degli stivali invernali alti bassi, neri, marroni e colorati. Tante le novità, ma gli stivali che vanno di moda adesso sono al ginocchio e i cuissardes. Outifit, come si portano e a chi stanno bene veramente.

Gli stivali inverno 2022-2023 presentano diversi modelli e naturalmente prezzi diversi: ci sono quelli della moda che dettano le tendenze, e quelli dei marchi di calzature. Tutti però hanno un comune denominatore: parliamo di scarpe decorate, in vernice, con suole spesse e stivali sopra al ginocchio.Le novità? Fibbie e cuissardes a metà coscia e oltre. Vediamo le tendenze.

Stivali inverno 2023 con tacco

Nella moda invernale oltre le scarpe con plateau altissimo ci sono molti stivali alti con tacchi che hanno la giusta altezza per slanciare le gambe e camminare comode. (Nella foto stivali Gucci in color cognac. Costano 1.390)

Più alti invece quelli tubolari al ginocchio firmati da Louis Vuitton e ispirati ad un modello anni settanta della maison parigina. Costano 1800 euro ma nonostante il prezzo, sul sito ufficiale quelli rossi sono già esauriti.

Ports 1961 scarpe, sposa invece la tendenza del tacco e plateau con una linea di stivali neri decorati con fibbie sul gambale. Sul sito ufficiale non sono ancora in vendita ma comunque non si tratta di calzature economiche.

A fare stivali con tacchi alti invece è Sportmax che coniuga il colore rosso di gran tendenza per l’inverno a un paio di stivali in vernice e con il gambale largo. (Prezzo 699 euro)

Tacchi altissimi e punte esagerate caratterizzano invece lo stivale sotto al ginocchio in color denim del marchio Diesel

Per chi desidera un paio di stivali neri firmati a prezzi più accettabili da segnalare il modello a punta con dettaglio Geo nella collezione di Alviero Martini stivali. Costano 295 euro pagabili anche con Scalapay

Scarpe a prezzi economici ma sempre di tendenza quelle di Pittarosso che per la collezione autunno inverno 2022 -2023 propone anche stivali di tendenza nella linea comfort. Prezzo: 59,99 euro sempre pagabile in tre rate.

Stivali bassi

Il trend dello stivale basso o con tacco largo di pochi centimetri non passa di moda. Tra i modelli più belli ci sono senza dubbio quelli di Miu Miu con fibbie laterali. L’unico problema di questi stivali in pelle è il prezzo… costano 1790 euro.

Stivali bassi con i lacci che arrivano sotto il ginocchio li troviamo anche nella bella collezione di Emporio Armani

Costa oltre 1200 euro invece lo stivale nero stringato di Tod’s donna.

Insomma se parliamo di scarpe firmate il prezzo non è alla portata di tutte le tasche, ma in Italia ci sono tanti marchi di calzature tra cui scegliere, tra questi Carmens scarpe che ha prezzi adeguati e una bella collezione per l’inverno 2022-2023. Con circa 200/250 euro vi comprate un bel paio di stivali invernali

Oltre ai già noti Geox o Nero Giardini, troviamo delle belle calzature nello shop online di Bruno Premi, e Tamaris che oltre a vendere su Amazon stivali come questo in foto, sul sito ufficiale ha una linea premium

In sintesi, trovare uno stivale di tendenza al ginocchio con tacco basso non è un problema, dipende solo da quanto possiamo spendere.

Cuissardes ecco gli stivali che vanno di moda adesso

I cuissardes sono gli stivali più sexy e desiderati. Visti addosso alle modelle sono fantastici, ma purtroppo non allungano le gambe se sono corte o tozze. Anzi, si può ottenere l’effetto contrario come si evince dalle ultime foto dello street style di Parigi.

Questo outfit mostra come alcuni modelli di stivaloni sopra il ginocchio non sono adatti a tutte.

Tuttavia, se non avete le gambe lunghe per permettervi stivali alti alla coscia, ma desiderate indossare comunque un cuissardes, niente paura, la moda inverno 2023 offre altre soluzioni. Ad esempio, i modelli con gambale largo di Isabel Marant oltre le gonne corte possono essere abbinati con abiti midi. (Costano oltre 2.000 euro)

Gli stivaloni aderenti come quelli di Givenchy arrivano quasi all’inguine, si indossano sotto vestito da sera corto senza mostrare le gambe.

Stessa regola vale per Emporio Armani e Victoria Beckham che abbinano gli stivali alti ad abiti eleganti.

Per chi vuole guadagnare qualche centimetro in altezza, l’esempio arriva da MM& Maison Margiela con questo outfit monocromatico tra cuissardes e vestito

Come avete visto i nuovi cuissardes dell’inverno 2022-23 alti e aderenti e si possono indossare con eleganza anche a tutte le età senza mostrare un centimetro di pelle.

Riassumendo, gli stivali che vanno di moda ora sono quelli sotto e sopra il ginocchio con e senza tacco. Per quanto riguarda i cuisardess vi consigliamo di seguire qualche regola di stile, oltre a provare le scarpe per capire come calzano e quali sono quelli più adatti a voi.

