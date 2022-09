Stivaletti inverno 2022 -2023. 47 nuovi modelli comodi e belli

Stivaletti donna bassi con tacco, con borchie, lacci, neri, marroni ma anche bianchi e colorati. Ecco le foto e i prezzi dei nuovi modelli di stivaletti moda 2022-2023

Quali stivaletti scegliere per l’autunno inverno 2022 -2023, quelli bassi o quelli con il tacco? Dipende dai gusti, dallo stile ma soprattutto dalle tendenze moda che vedrai nella gallery.

Per avere un’idea di quali sono gli stivali di tendenza abbiamo selezionato tutti i modelli e colori degli stivaletti e ankle boots invernali: da quelli di lusso a quelli economici, fino agli stivali vegani. Siamo convinti e dopo aver visto queste immagini troverai il modello di stivale più adatto a te.

Stivaletti inverno 2022-2023 bassi

Per la moda donna lo stivaletto basso resta tra i trend più forti della stagione fredda. A pensarla così sono stilisti e i migliori marchi di calzature. Tuttavia forme, colori e materiali distinguono i vari modelli, vediamo come. Tanto per citare degli esempi: quelli di Tod’s sono stivaletti tempestati di borchie, mentre quelli di Dior (in foto) sono modelli particolari caratterizzati da uno stile sportivo e dal logo della maison.

Niente borchie invece per lo stivaletto in pelle marrone a punta tonda di Miu Miu. Hanno uno stile più aggressivo gli stivaletti neri con fibbie e borchie visti nella collezione di Roberto Cavalli.

Fibbie e lacci decorano gli scarponcini della collezione Ferragamo donna. Anche Tod’s punta sul modello basso in pelle nera abbellito da una fibbia dorata laterale.

Tra i modelli di stivaletti bassi che si fanno notare: c’è il texano di Chloé e Chanel, i chelsea boots rossi di Philipp Plein e come novita lo stivaletto bianco con suola alta firmato Ferrari Moda.

I modelli più particolari invece li ha fatti il marchio spagnolo Loewe, nella sua collezione trovate scarponcini neri, marroni o gialli esattamente come questi in foto.

In tema di scarpe comode il marchio italiano Geox è leader, nella sua collezione invernale 2022-2023 trovate stivaletti corti alla caviglia più casual chic oltre a quelli con tacco medio realizzati in pelle o camoscio.

Stivaletti con lacci

Basso o con il tacco i tronchetti con lacci e gli anfibi anche per questa stagione tornano tra le scarpe di moda. Tra modelli più belli sono quelli scamosciati o colorati come lo stivaletto basso e rosa di Bora Asku e quelli in pelle bordeaux con punta in suede e lacci rossi visti nella collezione Prabal Gurung a New York

La suola a carrarmato caratterizza invece lo stivale a metà polpaccio firmato Emporio Armani

Stivaletti inverno 2022 -2023 con il tacco

Per quanto riguarda gli stivaletti alti con tacco, quelli della moda autunno inverno presentano con tacchi grossi, plateau e punta quadra o arrotondata.

Non mancano comunque stivaletti che slanciano la gamba a punta e con tacco alto come questi di Balmain

Tronchetti neri anche il marchio parigino Celine che li abbina a tutti i capi della sua collezione donna, dai jeans alle gonne ai vestiti invernali. Ecco come:

Gli stivaletti aderenti con tacco invece, tornano di moda neri o colorati, in pelle o vernice.

A punta con tacco largo e decorati da una fibbia stile vintage sono i tronchetti della collezione TWINSET Milano autunno inverno 2022 -2023. Sempre nella stessa collezione trovate i nuovi modelli di anfibi.

Lacci fibbie e logo decorano invece gli stivaletti GUESS donna autunno inverno 2022-2023

Marchi come Tamaris che ha una linea di scarpe vegan, puntano sullo stivaletto donna platform caratterizzato dal tacco a blocco e tomaia spazzolata.

Stivaletti corti scamosciati con tacco medio e proposti in una bella tonalità di blu, sono quelli di Carmens scarpe. Sempre corti alla caviglia ma realizzati in maglia tecnica sono gli stivaletti donne di Sportmax.

Tra i marchi di calzature economiche troverai Pittarosso, oltre ai tronchetti di Zara, Mango e Amazon Fashion

E infine tra le scarpe must have, non mancano stivaletti con pelliccia e soprattutto quelli dallo stile sportivo bianchi o neri, oltre agli stivali da neve da portare anche quando non nevica.

Nella gallery trovi tutte le foto e tendenze stivaletti inverno 2022 – 2023, da abbinare con abiti, gonne lunghe o minigonne ma anche con i calzini.

