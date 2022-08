Scarpe autunno inverno 2022 -2023. 7 tendenze in 70 immagini

Scarpe, tendenze calzature donne. Ecco le foto e i prezzi delle migliori scarpe moda autunno inverno 2022 2023 alte e basse.

Vai alla gallery > Vai alla gallery >

La tendenza scarpe per l’autunno inverno 2022 -23 si riassume in 7 punti, ci sono calzature glamour, tacchi e plateau altissimi, scarpe più comode, sandali invernali e tanti nuovi modelli di stivali e stivaletti. Quindi se ti stai chiedendo che scarpe vanno di moda quando fa freddo, la risposta la trovi in queste foto.

Scarpe autunno inverno 2022 2023. Colori e tendenze

I colori delle scarpe invernali sono la prima cosa da guardare prima di fare shopping. Sei libera di scegliere tra l’eleganza di una decolletté nera e l’esuberanza delle scarpe fucsia di Valentino prêt-à-porter, se invece ami le scarpe rosse con tacco, nessuno in tema di rosso come Ferrari ti accontenta.

Vedi anche: Colori moda inverno 2022 2023. 20 sfumature di Rosa

In sintesi per l’inverno troverai scarpe e stivali di tutti i colori da quelle rosa a quelle bianche fino a quelle gialle o viola, ma il classico resta di moda. Nella foto le nuove scarpe nere di Chanel e quelle verdi acqua di Prada

Scarpe con tacco e plateau altissimo

Le scarpe con cinturino e plateau sono una una tendenza vista nelle collezioni moda donna di Parigi così come in quelle di Milano. Per esempio Bottega Veneta le propone in viola con plateau e tacco grosso.

Hanno il cinturino alla caviglia le scarpe rosse scamosciate di Elisabetta Franchi da indossare con calze a rete. I tacchi altissimi da 16 cm e un colore rosa caratterizzano invece quelle del marchio GCDS.

Scarpe stivali e calzini

La moda scarpe ripropone un vecchio adagio: l’abbinamento tra calzature donna e calzini o calze pesanti. Ne è un valido esempio Miuccia Prada che combina calzini alle ballerine in raso da 690 euro vestiti da sera o con gonne mini stile tennis a vita bassa. I calzettoni vanno indossati fuori dallo stivale invece secondo Dior.

Scarpe autunno inverno 2022 2023: quelle con il pelo

Le scarpe o stivali in pelliccia dentro o fuori tengono i piedi caldi quando fa freddo e tornano in versione pantofola o stivali. Ma ci sono anche quelle in versione zoccoli con il pelo finto fuori di Van Noten e zoccoli con zeppa e pelo dentro come quelli di Givenchy

Tenzenze scarpe inverno 2022 -2023. I nuovi mocassini donna

Non saranno una novità ma il mocassino è un trend molto forte per la moda donna inverno, a fare la differenza però è il mocassino spuntato di Louis Vuitton. Tacco alto per quelli di Tod’s, mentre Miu Miu punta su quello classico basso in color cuoio

Cuissardes altissimi 2022 -2023

Lo stivale sopra la coscia regna sovrano da anni con alti e bassi, per la moda invernale invece diventa un must have declinato in diversi modelli. Per la stagione fredda ci sono quelli con gambale largo mettalllizzati come lo stivalone di Isabel Marant, cuissardes altissimi aderenti in pelle o vinile ma anche stivali sopra il ginocchio in maglia.

Scarpe moda inverno 2022 2023. Stivali di Gomma

Li ha fatti Chanel in versione stivale ma anche cuissardes reinterpretando l’iconico modello di stivali Wellington. Naturalmente, portare uno stivale con la doppia CC fa sempre la differenza per le inluencer che non pagano ciò che indossano, ma anche per chi può permettersi di spendere cifre altissime per un modello di scarpe che il prossimo anno non saranno più di moda

Scarpe inverno 2022 2023: oro argento e gioiello

Dagli stivali alle scarpe fino ai sandali eleganti da abbinare con abiti da sera, tra le tendenze moda troviamo tante calzature gioiello o in pelle metallizzata.

I modelli sono tanti e diversi cosi come diversi sono gli abbinamenti, una decolletté brillante ora si abbina anche con i jeans.

Décolletté inverno 2022 -2023

A punta con tacco alto, le scarpe femminili invernali le troviamo in versione classica o più particolare come le scarpe Louboutin che oltre alla suola rossa presentano un tacco dorato. Eleganza e tacco alto anche per le décolletté nere di Saint Laurent. Chi cerca calzature con tacco grosso o con punta meno accentuata dia uno sguardo al Catalogo Geox ma anche alle scarpe di Carmens o a quelle di Bruno Premi

Ora conosci quali sono le tendenze scarpe autunno inverno 2022 – 2023 e come avrai visto dalle immagini tra calzature eleganti e originali c’è da da scegliere, ma se vuoi conoscere tutti i nuovi trend della moda e abbigliamento femminile anche low cost, scoprili qui su Donne sul web Moda.