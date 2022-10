Stivali Zara inverno 2022-23. I 5 migliori modelli

Stivali Zara, quanto costano e quali sono le scarpe donne più desiderate ora. Tra stivali al ginocchio con e senza tacco e nuovi cuissaredes, ecco le novità Zara Scarpe per l’inverno

Gli stivali Zara 2022-2023 con tacco plateau o anche con tacco basso o oversize sopra il ginocchio simili ai modelli visti da Isabel Marant, seguono le mode del momento. Tra i tanti però bisogna saper scegliere la scarpe giuste. Vediamo quindi i migliori modelli tra tendenze, prezzo e qualità.

Stivali Zara inverno 2022-2023 con tacco

Lo stivale più comodo e di tendenza della collezione scarpe donne di Zara, è questo al ginocchio con punta tonda plateau e tacco medio. Tutto realizzato in pelle, questo stivale è facile da abbinare con gonne e vestiti di tutte le lunghezze. Prezzo 129 euro

Gli stivali marroni sempre in pelle con gambale largo e dotati di una soletta flessibile hanno invece un costo di 139,00 euro

Stivali sopra il ginocchio Zara

Ci sono diversi cuissardes che trovate nel catalogo Zara donne per l’autunno 2022, a partire da quelli in jeans, ma quelli più belli sono questi con montone sintetico all’interno e in pelle nera lucida. Costano 179,00 euro e si indossano con pantaloni di tendenza o con gonne lunghe o mini.

Stivali con plateau

Le scarpe con plateau sono la tendenza dell’anno quindi li trovate anche nei negozi che vendono scarpe ed abbigliamento a prezzi più bassi di quelli firmatissimi. Nel catalogo di Zara scarpe tra le ultime novità c’è lo stivale nero in foto, che il marchio spagnolo combina con abiti mini e cappotti lunghi. Prezzo delle scarpe 149,00 euro.

Stivali in gomma

Riportati in auge da Chanel per la sua collezione scarpe inverno 2022-2023, anche gli stivali in gomma tornano tra le tendenze invernali. Da Zara li trovate, verdi, viola ma anche in color marrone chiaro. Il prezzo è di 55,95 euro

Questi sono i migliori modelli di stivali Zara donne inverno 2022 -2023, ma come avete notato i prezzi non sono economici ma in linea con altri marchi di calzature. Pertanto se non avete fretta di comprarvi un nuovo paio di stivali, vi conviene attendere il prossimo Black Friday a cui parteciperanno molti marchi e anche Zara e Mango.

