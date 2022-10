Gonne lunghe e midi inverno 2022 -2023. 21 modelli moda delle gonne invernali

Gonne lunghe e midi a ruota pieghe gonne a vita alta, tubino, plissettate. Guarda le foto della moda gonne inverno come si abbinano e scegli la lunghezza più adatta a te.

Le gonne lunghe e midi autunno inverno 2022 -2023 secondo la moda donna sono svasate, plissettate con orlo asimmetrico, dritte a tubino e con la vita alta o bassa. Tra tutte spiccano quelle in pelle. In questa guida troverai tendenze, colori foto degli outfit e abbinamenti per aiutarti a scegliere il modello di gonna invernale più adatto al tuo fisico e stile

Gonne lunghe inverno tendenze e come portarle

Le gonne lunghe invernali spaziano dai modelli in lana a quelli in pelle passando per tessuti denim e quelli più leggeri con stampa fantasia. Come si abbinano? Vediamolo subito a partire da questa gonna lunga in lana di Etro combinata con stivali bassi in camoscio e una camicia fantasia.

Per indossare invece una gonna rossa in denim come quella di Acne Studio, oltre ad avere una pancia piatta si può mettere sotto un body o una maglia aderente e abbinare un paio di scarpe con tacco.

I bottoni gioiello e un tessuto verde smeraldo caratterizzano la gonna lunga e dritta di Chanel couture abbinata al giacchino corto uguale ed a un paio di stivaletti neri

Stivaletti inverno 2022 -2023. 47 nuovi modelli comodi e belli

Gonne di lana invernali lunghe

Calde, comode ma anche belle, le gonne di lana sono versatili e facili da indossare. Basta infatti un maglione lungo dello stesso colore come mostra Gabrieala Hearst in questo look monocromatico rosa.

Gonna lunga in lana e maglia uguale per il completo di Chloé da indossare con scarpe sportive e calzettoni

Sceglie il tessuto Teddy Max Mara che combina un gonnellone lungo marrone a un maglia più chiara e un cappotto sempre in Teddy.

Gonne lunghe e midi in pelle

Per l’inverno 2022-2023 tornano di moda le gonne in pelle di tutte le lunghezze. Qui nella foto Givenchy sceglie il total black gonna lunga in pelle nera abbinata a stivali alti alla coscia maglione e cappotto nero.

Mescola il nero con colori caldi Chlé che abbina le gonne longuette in pelle nera a stivali marroni e un maglione multicolore.

La pelle verniciata caratterizza invece le gonne rosse a portafoglio firmate Gucci abbinate ad una cinta nera alta in vita e una giacca stile maschile in tessuto spigato. Ai piedi: stivali sotto il ginocchio.

Agli outifit dallo stile più romantico pensa la solita Luisa Beccaria, le sue gonne svasate in pelle scamosciata azzurra vengono abbinate a camicette in chiffon con stampe floreali.

Gonne inverno 2022 -23 larghe e lunghe

Gonne larghe svasate, con balze e tessuti stampati come quelle plissè di Vuitton, o a righe vedi la collezione Tory Burch, non mancano.

Tra i modelli più belli c’è quella con orlo asimmetrico di Alexander McQueeen abbinata a un giubbotto di pelle nera e stivaletti con fibbie

Chi cerca invece modelli di gonne a campana dia uno sguardo a quella nera firmata da Jason Wu, e alla gonna marrone di Emilia Wickstead da indossare con una camicia in seta per un outfit degno di una principessa..

Gonne Midi autunno inverno 2022 2023

Sono tanti i modelli di gonne sotto al ginocchio e longuette tra cui scegliere. Ecco i migliori esempi a partire da quelle particolari e raffinati di Prada.

Sempre in tema di gonne midi particolari da segnalare quella asimmetrica e plissettata solo da un lato vista nella collezione Dior

Si fa notare anche questo modello di gonna invernale trapuntata proposta dal marchio parigino Patou.

Gonne a tubino aderenti a vita alta e che arrivano a metà polpaccio le trovi in pelle verniciata e tessuto Nera con ampio spacco laterale quella di Stand Studio, in marrone il modello dello stilista inglese Mark Fast.

Gonne lunghe inverno 2022-2023 eleganti

E infine se per per le vostre serate delle feste e cerimonia invernali non sapete come vestirvi, Vi basta una gonna lunga nera o bianca per sfoggiare un outfit perfetto. Ecco tre esempi da cui trarre sounto a partire dalla gonna lunga nera in velluto di Sportmax. Eleganza senza eguali per l’outifit di Alexis Mabille, mentre Jill Sanders combina con due tonalità di bianco l’outfit elegante ideale per la stagione invernale.

Queste che hai visto sono le più belle gonne per l’autunno inverno 2022-2023, se vuoi conoscere le ultime tendenze moda guarda anche su Donne sul Web: