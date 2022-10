Moda inverno 2022-2023. Vestiti invernali: maglia, pelle e fantasia. Outfit

Vestiti inverno 2022-2023 corti lunghi e midi. La tendenza più forte sono gli abiti in pelle e vernice, quelli con stampe e i vestiti di maglia. Ecco foto outfit, colori e abbinamenti dei vestiti alla moda.

La moda inverno 2022-2023 punta su vestiti realizzati in pelle o vernice, in tessuti con fantasia floreali, con le righe e soprattutto su quelli lavorati a maglia. Ecco le nuove tendenze, gli abbinamenti e gli abiti da indossare per vestirsi bene anche quando fa freddo.

Moda inverno 2023 Vestiti in maglia

Lana e maglia per le tendenze inverno sono presenti ovunque, dai maglioni pesanti abbinati alle gonne in tessuto leggero agli abiti corti o lunghi. Ecco tre outfit facili facili da copiare: l’abito in maglia corto abbinato ai nuovi cuissardes invernali si combina con cappotto lungo. Maglia traforata multicolor per il vestito midi di Philosophy da indossare con un giubbotto in pelle nera. Tra le proposte pi eleganti c’è il completo rosso firmato da Laura Biagiotti

Moda 2022-2023: vestiti in pelle

La pelle è tra le tendenze top della moda dell’invernale, abiti, pantaloni cappotti, giacche e giubbotti si sono visti ovunque. Tuttavia il problema degli abiti in pelle è che alcuni modelli hanno uno stile troppo aggressivo, mentre si va sul sicuro quando si combinano abiti di pelle nera ai maglioni come suggerisce Chloé. Tutto facile per Chanel che abbina vestiti mini neri a calze di lana colorate e tanti bijoux, mentre il tubino viola di Lanvin è l’esempio perfetto di come un abito di pelle diventa elegante.

Vestiti 2023 in vernice

Le tendenze moda donne riportano in auge la vernice nei trench piumini e nei vestiti. Tra gli outfit da copiare c’è quello total black da giorno di Ferrari che spezza con scarpe rosse, e l’abito aderente con scollatura di Sportmax. Il vestito in vernice più particolare invece è quello in blu con gonna a ruota creato dallo stilista americano Christian Siriano.

Moda inverno 2023: vestiti fantasia

Gli abiti invernali di tendenza corti, midi e lunghi non sono tutti monocromatici, anzi ci sono molti tessuti con stampe floreali, vestiti con le righe orizzontali, animalier oltre a tutti quelli in tessuto a quadri o tartan. Quindi se ami i tessuti stampati in queste foto puoi vedere i migliori look della stagione invernale a iniziare dall’abito a righe di Missoni. Righe anche per gli abiti mini di Tommy Hilfiger abbinati a stivaloni alla coscia e calze nere. Stampe maculate in bianco e nero caratterizzano invece il tubino di Michael Kors.

Vestiti invernali floreali

Anche per l’inverno 2023 vanno di moda gli abiti floreali. Gonna ampia per quello bianco e blu di Siriano. Lungo e plissettato l’eveniing dress di Erdem, mentre la stilista inglese Alessandra Rich abbandona lo stile elegante scelto anche da Kate Middleton, e veste la generazione Z con mini abiti invernali cortissimi e aderenti.

Come abbinare i vestiti invernali

Ci sono diversi trucci ed esempi di look da cui trarre spunto per gli abbinamenti degli abiti invernali. Tanto per iniziare un abito corto si abbina ai cappotti lunghi. Guarda questo outfit dello street fashion di Milano, qui lo stile monocromatico viene spezzato dagli stivali bianchi e dalla borsa color borgogna.

Se hai un vestito a righe e non sai con cosa indossarlo, la soluzione più facile è abbinare un cappotto cammello.

Se invece ti piacciono i colori caldi come il marrone ma non sai come abbinarli con il nero, quarda questo look dello street style di Parigi. Qui l’abbinamento tra gonna marron e maglia nera è perfetto. Ai piedi indossa i tuoi stivali neri e completa il tuo look da parigina con un cappotto pesante nelle tonalità più scure del color camel

Le foto che hai visto sono esempi di outfit comodi ma eleganti e che seguono le ultime tendenze moda dei vestiti invernali.