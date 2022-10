Piumini inverno 2023. I 15 migliori piumini donna leggeri, eleganti e particolari

Piumini donna inverno 2022 -2023, bianchi, neri con le stampe, ricamati o colorati. Ecco quali sono i piumini moda più belli leggeri e particolari

I piumini inverno 2022 -2023 sostituiscono con eleganza un cappotto invernale grazie ai nuovi modelli proposti per l’abbigliamento femminile. Sono molti infatti i brand che hanno trasformato il classico piumino invernale in capispalla molto femminili. Ecco 15 foto per farsi un’idea delle nuove tendenze.

Piumini lunghi inverno 2023

Il piumino nero e leggero lungo o corto è il classico evergreen che si abbina con tutto. Prendi ad esempio il nuovo piumino Monclear nella foto con maniche staccabili e che segna il punto vita.

Lungo blu e nero questo modello in foto è uno dei piumini donna più particolari realizzati da Monclear 1952 per la collezione inverno 2023.

Spalle grandi, cappuccio e vita segnata, contraddistinguono i modelli di piumini lunghi invernali che trovate nella collezione di Dolce&Gabbana

Copre dal freddo con eleganza il piumino lungo in grigio chiaro firmato da Emporio Armani e caratterizzato da chiusura laterale con fibbia

Segue la tendenza dei colori moda inverno 2022 -2023 Versace con questo cappotto piumino in vernice lucida rossa abbinato a stivali sempre rossi

Per chi cerca un modello di cappotto imbottito dallo stile più elegante, si fa notare questo lungo a ruota creato da Jason Wu.

Piumini corti inverno 2023

Sono tanti i modelli moda dei bomber e delle giacche imbottite nelle collezioni abbigliamento donna. Si va dal piumino corto bianco con cappuccio di Tommy Hilfiger a quello colorato di Monclear fino a quelli con stampe e ricami

Fa la differenza Dries Van Noten che, nella sua collezione presentata a Parigi ha proposto solo piumini dallo stile particolare tra stampe e modelli e ideali per essere indossati anche con i vestiti eleganti.

Si può indossare di giorno e con abiti da sera anche il lussuoso piumino corto realizzato in velluto con motivi floreali di Monclear.

Molto particolare, ma anche molto costoso, è il bomber in nylon con cappuccio di Prada donna abbinato a una gonna trasparente.

Piume riciclate e modelli di giacconi trapuntati in materiale nero lucido, li troviamo nel catalogo di Peuterey, marchio che offre un buon rapporto tra prezzo e qualità oltre ad una vasta scelta di capi.

Eco-imbottitura e la fodera in nylon riciclato sono le caratteristiche dei giacconi trapuntati di Ferrari moda

E infine in tema di piumini lunghi corti e soprattutto leggeri ed economici, ci sono quelli puffer di Uniqlo, oltre a quelli della nuova collezione Zara e Mango donna.

Ti abbiamo illustrato i nuovi piumini donna inverno 2022 2023, con uno sguardo alle ultime tendenze moda donna. E se vuoi conoscere tutto il meglio dell’abbigliamento femminile per tutte le età, continua a seguire la moda su Donne sul Web.

