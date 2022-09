Colori Moda 2022 -2023. Le 30 tonalità di rosso della moda invernale. Foto

La moda autunno inverno 2022 -2023 vede le tonalità di rosso protagoniste tra i colori di tendenza. Cappotti e vestiti in total red sono il best trend della moda invernale. Guida e immagini per vestire di rosso con classe ed eleganza.

Quali sono i colori moda 2022 -2023? Il colore più affascinante è il rosso declinato in cappotti, piumini vestiti, abiti da sera ma anche scarpe e borse. La gamma dei rossi scelta è tale da accontentare tutte, ma a fare la differenza sono gli abbinamenti tra i tessuti e materiali scelti dai migliori stilisti.

In questo articolo troverai le foto dei migliori look e i consigli per vestire di rosso secondo la moda invernale.

Moda autunno inverno 2022 -2023: vestiti rossi

Se cerchi un abito rosso sappi che la moda ti offre ampia possibilità di scelta. Dal vestito corto a quelli lunghi al tailleur pantalone, i vestiti da donna rossi non mancano. Come abbinarli con stile? Lasciati ispirare dalle tante immagini che vedrai a seguire.

Il rosso diventa splendido nei vestiti lunghi eleganti, ma è bellissimo anche negli outfit da giorno come ad esempio negli abiti in lana rossa di Laura Biagiotti.

Punta su un rosso scarlatto l’outfit monocromatico della collezione Max Mara autunno inverno 2022 -23 che abbina all’abito lungo in maglia a coste cuissardes e borsa dello stesso colore

Stile classico per il completo (sempre in maglia )proposto da Federica Tosi per la collezione invernale

Nella collezione moda 2023 di Luisa Spagnoli il colore scarlatto lo trovi negli abiti e nei completi con giacca corta e pantaloni a vita alta. Ai piedi stivaletti neri per spezzare

Eleganza e semplicità caratterizzano invece il vestito rosso scuro con maniche lunghe a sbuffo creato da Maria Grazia Chiuri per la collezione Dior Couture.

Un rosso sensuale e deciso è la scelta di Versace che abbina agli abiti mini invernali cuissardes altissimi sempre rossi

Cappotti e tailleur rossi

Trech è cappotti ma anche tailleur in tweed come quelli Chanel proposti in abbinamento a maglioni pesanti, o il completo di Max Mara, illuminano l’inverno con outfit semplici ma belli.

Più particolare il cappotto rosso in pelle con orlo asimmetrico creato da Sarah Burton per Alexander McQueen

Un’idea per un outfit diverso la suggerisce di Tom Ford. Qui lo stilista crea un perfetto miix and match mescolando stili e tonalità diverse.

Per l’inverno 2023 ci sono anche trench in pelle rossa lucida come quello di Dolce&Gabbana la cui collezione è ispirata al mondo virtuale. Hanno una linea più classica gli impermeabili in rosso mattone visti nelle collezioni parigine

I cappotti rossi invece sono caldi e confortevoli con bottoni o cintura. Ecco gli esempi:

Vestiti rosso bordeaux

Tra le tante nuance di red della moda invernale, spiccano il borgogna e il bordeaux. Parliamo di due tonalità di rosso scuro molto simili e sempre di tendenza per l’abbigliamento e il make up.

Tra le migliori idee della moda donna si distinguono: l’abito con gonna a campana di Emila Wickstead, mentre la stilista Stella McCartney propone completi da giorno in bordeaux pratici e facili da indossare.

Moda inverno 2022 -2023 vestiti eleganti rossi

In tema di abiti eleganti la scelta è tra queli corti e i vestiti rossi lunghi elegantissimi.

Ecco le migliori idee e modelli tra cui scegliere. Scenografico ma decisamente molto bello è l’abito lungo con stola e collo importante di Rolland Couture. Pizzo rosso e manica lunga caratterizzano l’abito lungo aderente di Laura Biagiotti.

Tra quelli corti sotto il ginocchio spicca il tubino audace di Sportmax, mentre quello midi in pizzo bordeaux con manica lunga e orlo asimmetrico firmato da Tadashi Shoji, è’ l’abito perfetto per le cerimonie invernali e tutte le occasioni.

Sensuale, aderente e con spacco laterale il vestito sotto il ginocchio di Markarian, stilista dell’attuale First Lady americana.

Per chi cerca un vestito dallo stile romantico c’è quello in pizzo con manica a campana di Luisa Beccaria.

E infine chi desidera un vestito lungo rosso da sfruttare per capodanno e tutto l’inverno, dia uno sguardo a questo abito in foto realizzato in velluto e raso bordeaux da Chiara Boni

Vestiti rossi come abbinarli

Per abbinare gli abiti rossi ci sono quattro soluzioni infallibili. Ecco quali:

Il rosso si combina con:

Il nero

i grigi

il blu

bianco

Queste sono le combinazioni classiche, ma per la moda donna da tempo le regole sono cambiate. Ad esempio rosso e rosa si possono indossare con facilità, mentre le tonalità del borgogna si abbinano anche con il viola e l’azzurro.

Per gli outfit monocromatici invece, ti basta mixare due nuance di rosso o spezzare con scarpe e borse come mostrano queste foto dello street style di Parigi.

Queste che hai visto sono le nuove tendenze autunno inverno 2022 -2023 in tema di colori moda e vestiti rossi, ma non ci fermiamo qui. Continua a seguire la moda su Donne sul Web per conoscere le ultime tendenze e novità. Nel frattempo guarda anche:

