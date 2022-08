Colori moda inverno 2022-2023. 20 sfumature di rosa. Tendenze e abbinamenti

Rosa e fucsia dai piedi alla testa per le tendenze colori moda autunno inverno 2022 2023. Come abbinarlo e come portare un colore audace e brillante a tutte le età. Le foto dei migliori abbinamenti.

Tra i colori moda inverno la sorpresa è il rosa. Quindi chi ama questo colore simbolo di speranza e femminilità sarà felice di indossarlo combinando vestiti, cappotti, scarpe e borse anche in total pink.

Vediamo cosa hanno proposto gli stilisti e quali sono i migliori abbinamenti da copiare per indossare il rosa in tutte le sue sfumature di tendenza.

Colori moda inverno 2022 -2023 rosa scuro

Il rosa o lo ami o lo odi, è uno di quesi colori che tendenzialmente viene associato al genere femminile fin dalla nascita. Ma, per la moda si tratta solo di un colore che – se combinato con gusto diventa elegante anche in versione monocromatica come insegna Michael Kors in questo abbinamento tra cappotto abito in maglia. Ai piedi scarpe a punta rosa.

Colori moda inverno 2022 -23 rosa acceso

Il total pink che ha colpito le fashioniste è quello di Valentino prêt-à-porter. Qui la tonalità scelta è un rosa acceso che ti rende la vita più semplice se combinato con altre nuance più scure. Vestiti midi eleganti in fucsia brillante quelli di Prabal Gurung che spezza con scarpe a punta rosse

Trench e cappotti rosa fucsia

Tentare di abbinare un cappotto o impermeabile in questa nuance di rosa con abiti di altri colori non è semplice. Ci prova Prada con il suo trench fucsia combinato a maglione fantasia arancio.

Tra le tante proposte spicca l’abito cappotto rosa fucsia dello stilista spagnolo Jorge Vázquez combinato con un paio di stivali viola che rendono l’insieme femminile ed elegante.

Colori moda inverno rosa chiaro

Le sfumature dei rosa più tenui brillano nei tailleur di Chanel, nel vestito lungo con mantella e frange di Acne Studio e nella collezione di Daniel Del Core che combina un abito da giorno in maglia aderente agli accessori rossi e neri.

Per la silista inglese Emilia Wickstead nota grazie a tutte le creazioni realizzate per la Royal Family e in particolare per Kate Middleton, i colori pastello non sono una novità. Ma un cappotto rosa cipria stile maschile si indossa con facilità

Rosa chiaro invece la pelliccia finta di Sportmax abbinata ad un completo da sera

Le ideee moda più eleganti le offre come sempre Giorgio Armani, per seguire la tendenza bastano un paio di pantaloni combinati con il nero e il grigio.

Colori moda inverno 2013: Rosa antico

Più facile fa indossare ma anche più elegante del fucsia, il rosa antico lo troviamo nei vestiti da giorno e in quelli lunghi eleganti di Badgley Mischka

Questi sono i migliori look monocromatici e non in pink, e ora vediamo come abbinare le tante tonalità di rosa della moda invernale.

Colori moda inverno con cosa abbinare il rosa.

Le tonalità cromatiche che meglio si combinano con questo colore pastello dipendono sempre dalle nuance di rosa. Il nero come suggerisce Dolce&Gabbana è senza dubbio quello più facile e più elegante da combinare con una giacca rosa acceso.

Spezza il fucsia sempre con il nero Armani Privè in questa splendida creazione Alta Moda inverno 2023.

I 10 migliori vestiti e tendenze Alta moda inverno 2023. Foto

Da provare l’idea moda di Tom Ford che combina i pantaloni bordeaux ad giubbotto in pelliccia finta fucsia. Notevole anche il rossetto scelto per completare il trucco quando ci si veste di rosa.

Una soluzione facile per tutti i giorni è la giacca pink di Chanel da indossare con una gonna in tweed. Calze in maglia grigie e scarpe nere completano l’outfit.

Cardigan in rosa antico e gonna con stampa floreale è lo stile romantico visto da Luisa Beccaria e che ben si sposa con questo colore

Una camicia bianca invece può rendere più particolare e moderna una gonna lunga da sera come questa in foto firmata da Carolina Herrera.

In fondo, il bianco come il nero è non colore molto facile da combinare anche con tutte le sfumature dei rosa che vanno di moda per l’inverno 2022 -2023.

