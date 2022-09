Cappotti donna 2022 -2023. Le 9 tendenze che sono di moda e 45 immagini

Cappotti 2022 -2023 quali sono quelli che vanno di moda? Pellicce ecologiche, cappotti a quadri, animalier, shearling, oversize. Scopri nelle foto tutti i nuovi trend della moda donna inverno prezzi compresi

I cappotti moda donna 2022 2023 vedono il ritorno delle pellicce ecologiche tra i top tend della stagione. A queste vanno ad aggiungersi tessuti a quadri, cappotti con stampe, shearling ma anche cappe o mantelle oltre ai cappotti colorati e quelli neri.

Eccoti tutte le tendenze in queste immagini a seguire con uno sguardo al costo perchè comprare un capppotto firmato è una spesa importante.

Cappotti 2022 2023: pelliccia ecologica

Lunga o corta è la tendenza più forte dell’anno, complice anche Saint Laurent che per la collezione invernale riporta in auge tutto il glamour della moda parigina del passato.

E ora veniamo alle note dolenti, quanto costano le pellicce animal free di Saint Laurent? Il cappotto lungo lungo ha un prezzo di 12.500 euro, mentre una pelliccia ecologica corta al ginocchio costa 6.000 euro.

Pelliccie ecologiche a pelo lungo per la collezione di Michael Kors, mentre nella seconda linea dello stilista americano trovate la pelliccia zebrata molto meno costosa della Collection.

Particolari quelle a pelo lungo di Philosophy che propone un cappotto in pelliccia sintetica in rosa salmone. Corte e nere invece quelle di Elisabetta Franchi abbinate a una gonna a tubino in vernice nera

Cappotti donna 2022 2023 con collo e bordi in pelliccia

Tornano di moda anche i colli in pelliccia nei trench così come nel cappotto. Tra i migliori esempi ci sono i giacconi di Saint Laurent e il cappotto nero con collo in pelliccia bianco di Proenza Shouler.

Cappotto fantasia vintage con bordi in pelliccia anche per la collezione donna di Vuitton. Costa 6.700 euro

A dare una diversa intepretazione è Miuccia Prada che abbellisce e rende più femminili i cappotti dalla linea maschile con aggiunta di dettagli in pelliccia sintetica sulle maniche.

Cappotti donna inverno 2022 2023 a quadri

Cappotti e capispalla in tessuti a quadri e tweed si sono visti nelle collezioni della maison Chanel in diversi colori. Il classico tessuto tartan rosso e nero rivisitato, torna invece alla ribalta nella collezione di Ralph Lauren e Versace donna.

Cappotti moda inveno: lo shearling o montone

Il montone è tornato di tendenza dallo scorso anno, quindi non è una novità. Tuttavia per la moda invernale lo ritroviamo in alcune collezioni, tra questi spicca quello lungo di Stella McCartney, mentre quelli di Coach ricordano i montoni stile vintage. Belli anche i giacconi di Etro e quelli in pelle di Prada

Ma quanto costa uno shearling? Dipende da dove si compra, quelli di Etro ad esempio hanno prezzi che superano i 6.000 euro, quelli di Coach invece costano circa 2.000 euro, in entrambi i casi se li comprate online potete pagarli in tre rate. Costa invece 7.200 euro il bluson di Prada donna.

Cappotti colorati inverno 2022 -23

Se hai già un cappotto nero o color cammello e hai voglia di cambiare sappi che nella moda invernale c’è tanto colore a partire dal rosa e rosso per arrivare a cappotti verdi, azzurri ma anche viola o gialli.

Tra tutti spicca la collezione Valentino pink dove un cappotto in lana come quello della foto ha un prezzo di 4.500 euro.

Colori moda inverno 2022-2023. 20 sfumature di rosa. Tendenze e abbinamenti

Cappotti fantasia 2022 -2023

Stampe geometriche, animalier, tessuti con le righe sono presenti nei cappotti così come nelle pellicce ecologiche. Ci riesce bene Alaia con il coat rosso e nero con collo a scialle, Dries Van Noten con un manteau maculato bianco e nero, mentre il cappotto lungo di Siriano si distingue per il collo ampio e per le stampe color denim.

VEDI ANCHE COLORI MODA INVERNO ROSSO TENDENZE E ABBINAMENTI

Se ti piacciono i cappotti fantasia ma non vuoi spendere molto, nella nuova collezione COS trovi questo modello in marrone facile da abbinare anche con l’arancione.

Pellicce ecologiche bianche maculate o colorate con stampe le trovate da Celine ma anche da Emporio Armani. A fare la differenza è Versace con questa pelliccia finta verde con dettagli neri e fucsia

Cappotti neri e cammello 2022

Restano sempre di tendenza i colori neutri che puoi abbinare con tutto quello che vuoi. Il nero è il colore dell’eleganza raffinata e puoi indossare anche un paio di scarpe bianche come mostra la collezione Alaia.

Bastano invece un girocollo con perle e un paio di calze ricamate per ravvivare l’outfit nero di Dior. Elegantissimo il look total black di Alexander McQueen

Tuttavia se vuoi un look più particolare, prendi spunto da queste foto dello street style. Gli accessori colorati come guanti e borsa spezzano l’outfit black visto a Milano.

Più raffinato il look della moda parigina, borsa chiara e orecchini dorati rendono ancora più elegante un cappotto nero.

Anche il color cammello è un colore da avere e si combina bene con tutto. Prendi spunto dai nuovi outfit mocromatici di Michael Kors o dal cappotto in pelle di Chanel abbinato con i grigi.

Cappe e mantelle inverno 2022-2023

Le cappe in lana sono la soluzione ideale per l’autunno prima che arrivi il grande freddo, ma possono anche abbellire un cappotto. Vedi l’esempio di Alberta Ferretti.

Lunghe o corte anche per la stagione invernale non mancano mantelle caldissime come quelle multicolore di Chloé o più eleganti in nero come i modelli con spilla di Tod’s. ( Prezzo € 1.800)

Nel catalogo 2022 di Luisa Spagnoli invece si possono trovare mantelle con abbottonatura da abbinare a maglioni pesanti ma a prezzi più accessibili.

Cappotti oversize

I maxi-coat possono sembrare comodi caldi e avvolgenti ma non stanno bene a tutte. Per indossare cappotti o pellicce oversize bisogna essere alte altrimenti si rischia l’effetto fagotto oltre a diventare ingombranti. Basta guardare queste foto per capire che questi cappotti non sono facili da indossare. E nonostante c’è chi dice che vestire oversize è cool, una vecchia frase ci ricorda che: “l’eleganza non passa mai di moda”.

Abbiamo visto tutti i cappotti che vanno di moda per l’inverno 2022 -2023 e come abbinarli. Ma la moda donna non si ferma qui, scopri le ultime tendenze su Donne sul Web.