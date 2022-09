Orecchini moda 2022-2023. Perle, pendenti brillanti e dorati. Foto bijoux

Orecchini lunghi pendenti con pietre colorate, con le perle, orecchini Chanel, ear cuffs, ma anche grandi dorati o smaltati per la moda bijoux inverno 2022-2023

Ecco quali sono gli orecchini di tendenza per l’inverno 2022-2023 secondo la moda donna. Tornano quellli pendenti lunghi, lo stile vintage, quelli quadrati al lobo, oltre ai cerchi spessi

E anche se gli occhi delle donne sono sempre puntati sugli orecchini Chanel, in questa guida vedremo tutti i boucles d’oreilles (come dicono i francesi) della moda invernale.

Orecchini pendenti e lunghi

C’è una tale varietà nei gioielli inverno 2022 che accontenta sia chi è in cerca bijoux vistosi per la sera e le occasioni, sia chi desidera gioielli più discreti da indossare di giorno.

Proprio Chanel da una dimostrazione di come abbinare bijoux per le orecchie pendenti agli abiti in tweed.

Tornano di moda anche gli orecchini con le perle a goccia che spiccano su abiti invernali scollati. Li ha voluti così anche Markarian per la sua nuova collezione.

Più impegnativi, ma sempre adatti per la sera, quelli dorati con logo strass colorati e perle di Dolce&Gabbana che dimostra come e quando usare gli orecchini pendenti anche con i capelli sciolti.

Chi cerca invece qualcosa di molto vistoso per abbellire un outfit da sera può scegliere tra orecchini lunghi con fili di strass, o quelli con pietre colorate che Armani Couture abbina al colore degli abiti.

Sono decisamente impegnativi, ma di grande impatto tutti i gioielli con grandi strass di Giambattista Valli creati per la collezione Haute Couture. Ecco come abbinarli.

Con Chanel tornano gli orecchini pendenti con le croci. Si tratta di bijoux decisamente particolari visto che la maison francese li ha realizzati multicolor in metallo strass e tweed. Al centro spicca la doppia C.

Grandi, pendenti sempre dorati ma dalle forme geometriche, i gioielli Gucci per l’inverno 2022-2023 sono fatti per farsi notare.

Anche la stilista Elisabetta Franchi ha una sua linea di gioielli. Tra quelli della stagione 2022-2023 ci sono bijoux dorati e orecchini multifilo con logo e perle.

Tra i gioielli da portare tutti i giorni ci sono quelli del marchio di lusso Giada, ma anche orecchini uno diverso dall’altro come quelli visti da Isabel Marant.

Orecchini al lobo

Grandi o più piccoli, gli earrings più belli dell’inverno 2023 probabilmente sono quelli al lobo.

Spiccano tra tutti quelli con perle grandi o strass colorati visti da Versace abbinati a una collana uguale

Ear cuffs che coprono tutto o solo parte dell’orecchio sono invece tra le proposte della moda francese di Givenchy

Da portare dalla sera alla mattina quelli piccoli con punto luce quadrato, e quelli argentati con perle e strass come questi in foto visti da Prabal Gurung.

Classe e stile caratterizzano invece i boucles d’oreilles firmati Saint Laurent e abbinati con eleganza a cappotti e vestiti della collezione moda inverno.

Perle alle orecchie e strass abbelliscono invece gli outfit della collezione Dior, mentre tornano di tendenza gli orecchini a cerchio spesso in oro argento e i gioielli smaltati a bottone anche neri.

Questi sono i top trend orecchini moda per l’inverno 2022 -2023. Considera questo articolo una guida utile per scegliere un bijoux di tendenza anche tra i tanti brand noti come Pandora, Swarovski, o Rosato. Marchi che probabilmente partecipano al prossimo black friday. Ma se non vuoi spendere molto per un paio di orecchini moda, oltre Zara e Mango, prova a cercare anche su Amazon gioielli, siamo convinti che troverai ogni tipo di orecchino.

