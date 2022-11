Collane e bracciali moda inverno 2023. 19 foto dei nuovi gioielli

Collane donna e collier alla moda e bracciali argentati e dorati ma grandi. Le tendenze sono chiare i bijoux si devono notare. Ecco tutti i gioielli più trendy della moda 2023 e quanto costano.

I bijoux della moda inverno 2023 sono grandi e importanti dallo stile vintage rivisitato in chiave moderna, ricchi di di strass, perle o pietre colorate. Costano un botto, ma ogni donna dovrebbe averne uno e vi spieghiamo a seguire perché. Ecco i nuovi modelli di collane e bracciali da abbinare ai vestiti invernali.

Collane donna 2023 tendenze

Quando parliamo di bijoux moda dobbbiamo saper distinguere tra le firme, perchè comprare una collana o choker firmati Chanel, significa spendere una cifra che va dai 1.400 ai 3.000 euro. E per iniziare partiamo proprio dalle Chanel collane 2022-2023.

Lunghe in metallo dorato e resina colorata, con pendente cuore e doppia C, croci grandi in strass e choker pieni di strass o rigidi, questi sono i modelli di collane che la maison del lusso francese propone per la moda invernale.

Quindi, comprare un bijoux Chanel è come comprare un gioiello.

Tornando alle tendenze, per l’inverno vanno di moda anche. il collarino, le collane girocollo e quelle con perle intrecciate bianche o colorate, ma ci sono anche collane e collier con maglia a catena e quelli con strass.

Tra i pendenti invece rivediamo collane con croce i lucchetti proposti da Chloé e la perla nei choker

Si distingue da tutti Prada la cui collezione presenta l’abito con collana da indossare davanti o dietro Costa: 3.700 euro.

Per chi ama invece le perle intorno al collo e collier con strass, Versace ha creato una bella collezione di gioielli fashion. Prezzo della collana 2.700 euro

Queste sono le tendenze collane moda per l’inverno. Per chi cerca un bijoux di tendenza a prezzi bassi nella collezione di Cos ci sono collane rigide argentate.

Bracciali argentati e dorati

I bracciali moda donna 2023 sono grandi rigidi a polsino prevalentemente argentati e senza charm. La collezione di bangle più bella è firmata da Saint Laurent. Tanti bracciali dalle forme diverse da portare al polso abbelliscono tutti gli outfit della moda inverno.

Rigidi anche i bracciali Chanel con logo della maison. Stampe maculate e pietre dure colorate impreziosiscono invece i bracciali donna di Etro.

Bracciali argentati a cerchio o polso da portare insieme sono quelli visti anche nella collezione donna DSquared2 bijoux

Argento e oro antico oltre a cristalli e catena caratterizzano invece tutta la nuova collezione gioielli di Acne Studio. I prezzi non sono economici, un bracciale come quello in foto costa infatti 900 euro

Sempre grandi i bracelets dorati firmati da Balmain, mentre Miu Miu sceglie braccialetti a polsino in nappa con cristalli. Li trovate in vendita sul sito ufficiale a 950 euro

Queste sono le tendenze collane bracciali moda inverno 2023. Portare più di bracelet al polso è la moda del momento anche se sono grandi. Quindi, se avete braccciali argentati rigidi abbinateli insieme in moda da rinnovare anche un tubino nero a costo zero.

Le collane invece abbelliscono tutti i vostri abiti da giorno e da sera, ma come abbiamo visto si parla di collane costose, quindi o vi fate regalare un bijoux firmato per Natale, oppure per seguire la tendenza gioielli moda, senza spendere cifre impossibili Vi suggeriamo di dare uno sguardo alle novità del catalogo Zara donne. Ci sono collane con maxi perle e choker a cascata oltre a tanti altri bijoux.

E infine per le amanti dei Pandora bracciali e Swarovsky, il consiglio è di aspettare la data del black friday 2022. Troverete gioielli e bijoux in saldo, ma non sottovalutate comunque i mercatini dell’usato e i siti online come catawiki dove è possibile partecipare alle aste e magari comprare bigiotteria di lusso usata.

Per conoscere le ultime tendenze moda donna guarda anche

Orecchini moda 2022-2023