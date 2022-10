Sneakers invernali 2023. 7 scarpe sportive moda per l’inverno

Le nuove sneakers invernali per donne passano da quelle costose di off White e Vuitton per arrivare alle scarpe sportive di tendenza meno costose. Qui trovi i 7 modelli più belli tra cui scegliere con foto degli outfit e il prezzo delle scarpe.

Ecco quali sono sneakers invernali 2022-2023 tra tendenze e novità, perché nonostante gli stivali e stivaletti siano più adeguati quando fa freddo, c’è sempre chi preferisce camminare con le scarpe sportive a prescindere dal meteo e dalle mode. Per questa ragione abbiamo selezionato i 7 migliori modelli moda inverno.

Sneakers invernali 2022-23 tendenze e abbinamenti

Nonostante le tendenze scarpe donne puntino al ritorno del mocassino, alcuni stilisti non hanno escluso le scarpe sportive dalle loro collezioni. Basta guardare Vuitton le cui calzature invernali sono solo sneakers colorate o bianche con logo e abbinate a gonne lunghe e a tutti gli outfit della collezione.

Ovviamente non si parla di scarpe economiche, le cifre sono al di sotto dei 1000 euro a secondo del modello che si sceglie

Prezzi sempre alti ma più bassi di Vuitton, li troviamo nel catalogo Louboutin donne dove le sneakers invernali con calzino dotate della suola rossa sono tra le scarpe sportive più vendute. Costano 745 euro

Stile vintage e ispirazione trekking contraddistinguono lo stivaletto alla caviglia con calzino in pelle che Chloé abbina ai vestiti invernali. Si tratta di scarpe sportive molto costose visto che il loro prezzo è di 1.150 euro

Scarpe e scarponcini sportivi di tendenza bianche o multicolorate spiccano nella nuova collezione di Hogan donna 2022-2023 con prezzi superiori ai 400 euro per le sneakers alte modello Interactive

Lo stile sporty-chic i colori moda scelti e i brillantini, oltre al prezzo più accettabile, caratterizzano queste sneakers donne della linea Michael Michael Kors. Costano 275 euro

E infine, i modelli di sneakers ibride con tacco e più particolari della moda inverno 2022-2023, li ha fatti Off-White. In foto il sandalo invernale sportivo da abbinare ai vestiti corti.

Sempre Off-White combina le sneakers invernali a un vestito da sposa con vaporosa e coda. Modelli di scarpe sportive per donne come questi li trovi sul sito ufficiale al prezzo di oltre 600 euro.

Queste che hai visto sono le sneakers invernali di tendenza per il 2022-2023, ovviamente oltre ai marchi moda ci sono scarpe a prezzi più abbordabili come le sneakers Liu Jo o Guess, oltre ai brand come Geox che ti fanno camminare comoda.

