Saldi e sconti Zara estate 2023 quando iniziano nei negozi e online. Data inizio saldi estivi, ma online le offerte ci sono già ora su vestiti, camicie e scarpe.

Saldi e sconti Zara estate 2023. Manca pochissimo all’inizio dei saldi estivi 2023 nei negozi di Zara presenti in tutte le grandi città italiane. Ma soprattutto agli sconti Zara online, che come di consueto iniziano prima. E se non volete aspettare l’inizio ufficiale dei saldi, vi diciamo cosa potete comprare già ora a prezzo scontato da Zara per donna, uomo e bambini.

Quando iniziano saldi e sconti Zara estate 2023

Nei negozi di Zara i saldi estivi iniziano il 6 luglio 2023, come previsto da praticamente quasi tutte le regioni italiane, salvo eccezioni. Tuttavia i saldi online di Zara iniziano prima. Infatti, come accaduto negli ultimi anni troverete le offerte direttamente sull’app di Zara per lo shopping oppure nell’e-commerce online di zara.com 24 o 48 ore prima del primo giorno dei saldi in negozio.

Quindi vi consigliamo di farvi trovare pronti dando già un’occhiata a ciò che più vi piace, dalle t-shirt fino a jeans, camicie e vestitino, ma anche scarpe, borse perfino i costumi da bagno.

Saldi Zara estate 2023 donna, quali sconti ci sono ora

Se per gli sconti in negozio bisogna aspettare il 6 luglio, online le cose sono molto diverse. E anzi trovate già degli sconti per l’abbigliamento donna Zara molto allettanti. Ad esempio un vestito con stampa e cintura Zara tipicamente estivo, attualmente è in vendita online a 29,95 euro con uno sconto del 34% rispetto al prezzo iniziale di 45,95 €.

Se invece preferite il lino, c’è il vestito con stampa geometrica in offerta a 22,95 euro online, con uno sconto del 42%. Ma potete trovare anche un abito da cerimonia seguendo le offerte che verranno proposte sull’App di Zara.

Per le camicie segnaliamo un fantasioso modello con stampe patchwork, attualmente in vendita al prezzo scontato di 15,95 euro (-46% rispetto al prezzo iniziale). Ma ci sono anche vestiti scollo cuore Zara scontati del 40% a 29,95 euro.

Mentre se siete alla ricerca di un abito più elegante ecco il vestito corto seamless con bretelle gioiello disponibile a 17,95 euro con sconto del 40%.

Ma ovviamente nei prossimi giorni le offerte sugli abiti Zara aumenteranno ancora.

Non mancano infine offerte su gonne, pantaloni e stivali. Ecco 3 esempi già disponibili su Zara online:

Pantalone con contrasto e cintura Zara , attualmente disponibile al costo di 29,95 euro, grazie allo sconto applicato pari al 40%

, attualmente disponibile al costo di 29,95 euro, grazie allo sconto applicato pari al 40% Stivaletti con tacco largo con perle , in vendita al prezzo scontato di 35,95 euro (40% in meno rispetto al costo originario di 35,95 euro).

, in vendita al prezzo scontato di (40% in meno rispetto al costo originario di 35,95 euro). Gonna pareo stampata, che trovate al prezzo di 17,95 euro con uno sconto del 40%

Zara saldi uomo estate 2023

Gli sconti dell’estate 2023 da Zara non riguardano solo le donne, ma c’è una vasta scelta anche per l’abbigliamento Zara uomo. In particolare per camicie, maglie e bermuda, ideali per l’estate.

Ad esempio la camicia strutturata easy, attualmente in offerta a 15,95 euro, grazie allo sconto applicato del 38%. Ma anche le camicie a maniche corte con stampe floreali, in vendita a 22,95 euro con un ribasso del 42% rispetto al prezzo iniziale. Poi ecco i modelli Oxford con varie colorazioni e disponibili con sconti compresi fra il 20 e il 30% e nei prossimi giorni potreste trovare promozioni anche sulle camicie di lino uomo Zara.

Tante gli sconti già disponibili per i jeans, sneakers e polo da uomo. Ecco 3 esempi che meritano la vostra attenzione a nostro avviso:

Jeans slim fit con strappi, in vendita a 29,95 euro (-40% rispetto al prezzo iniziale)

in vendita a 29,95 euro (-40% rispetto al prezzo iniziale) Sneakers minimal uomo Zara, in vendita a 17,95 euro (scontate del 45%)

uomo Zara, in vendita a 17,95 euro (scontate del 45%) Polo con finitura mercerizzata, attualmente disponibile a 12,95 euro, grazie ad uno sconto applicato pari al 43%.

Saldi e sconti Zara estate 2023 bambini

E per i più piccoli? Zara ha pensato anche a loro con offerte già disponibili online e che arriveranno pure nei negozi dal 6 luglio 2023.

Per le bambine ecco la gonna ricamo svizzero in vendita a 10,95 euro con uno sconto del 38% oppure i bermuda in Denim sempre allo stesso prezzo. Trovate inoltre vestiti strutturati con fiore a 12,95 euro (-43% rispetto al prezzo iniziale) e pantaloni testurizzati morbidi in vendita 9,95 euro (con il 37% di sconto) e tanto altro.

Mentre per i bambini attualmente in offerta da Zara c’è la Felpa Dj che costa 12,95 (-43%) e la maglietta Justin Bieber a soli 7,95 € (con lo sconto del 38%). E trovate perfino le sneakers a 22,95 euro, grazie allo sconto applicato del 36% e Bermuda a tinta unica a 9,95 euro.

In sintesi, i saldi e sconti Zara estate 2023 iniziano il 6 luglio nei negozi, mentre sull’App 1 o 2 giorni prima come consuetudine. Tuttavia su Zara online ci sono già tantissime offerte per abbigliamento donna, uomo e bambino come abbiamo visto. Quindi potete approfittarne fin da ora.

