Luisa Spagnoli saldi 2019, vestiti, camice abiti da cerimonia cappotti, piumini, ecco quello che si può comprare ora sul sito ufficiale e nei negozi di Luisa Spagnoli con lo sconto

Come molti marchi d’abbigliamento anche Luisa Spagnoli ha già messo i saldi 2019 che precedono quelli invernali del 2020. Su tratta di sconti e promozioni su una serie di abiti invernali, fra i quali la collezione cerimonia o eleganti. Vediamo le migliori occasioni e i migliori abiti da comprare ora di questo storico marchio moda italiano

Luisa Spagnoli saldi invernali, i vestiti

Abiti invernali corti sopra il ginocchio e vestiti midi in georgette con stampe maculate o motivo tartan e gonna plissettata, sono i capi migliori che troviamo fra i modelli da giorno della collezione inverno 2019 2020. Questo in foto ha attualmente uno sconto del 30% e costa: € 259

Lunghezza midi e stampa maculata oltre il fiocco al collo contraddistinguono questo vestito di Luisa Spagnoli collezione 2019 -2020. Il prezzo attuale è di € 259

Fra i modelli più giovanili di questa collezione c’è l’abito rosso in jersey caratterizzato da gonna a corolla e bottoni sulla spalla e sulle maniche. Lo stesso identico modello lo trovate disponobile in nero al costo di 189,00 euro.

Gli abiti in velluto che rietrano fra i trend della moda inverno 2020 sono prevalentemente corti e larghi con stampa o tinta unita come questo vestito con balza bottoni dorati sui polsini, e che si adatta anche per le feste di Capodanno. Lo trovate anche in rosso scuro con lo sconto del 30% al prezzo di € 255

Luisa Spagnoli cerimonia inverno

Luisa Spagnoli è un marchio molto cercato e molto amato per la sua collezione di vestiti eleganti adatti per le cerimonie. Per ora gli sconti li trovate su abiti corti in pizzo con inserti in raso, ad esempio questo vestito con gonna ampia ha lo sconto del 50% e costa solo € 240. Disponibile anche in nero.

Fa parte della nuova collezione elegante anche questo abito in velluto rosso bordeaux con manica che arriva fino al gomito, gonna svasata e cintura sottile in vita. Costa € 197

Luisa Spagnoli cardigan cappotti e piumini

Tra i pre saldi del marchio italiano d’abbigliamento non mancano i capispalla, fra questi ci sono piumini corti maculati e reversibili e quelli lunghi che potete aquistare con lo sconto del 30%

Cardigan lunghi maculati e cappotti nei colori moda 2020 come il viola completano l’offerta di Luisa Spagnoli saldi 2019, mentre per tutti gli altri capi della collezione come ad esempio abiti da cerimonia lunghi o i caldi cappotti in cammello bisognerà attendere l’inizio dei saldi invernali a gennaio.

