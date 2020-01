Zara nuovi arrivi inverno 2020, vestiti, salopette giacche, gonne e cappotti e tailleur ispirati alla moda francese. Le novita del catalogo Zara donne con foto e prezzi.

Zara nuovi arrivi moda inverno 2020 dai nuovi cappotti agli stivali e borse, passando per blazer e capi in pelle. Zara presenta le ultime novità moda donna 2020 mentre i saldi invernali sono ancora in corso. Ecco i pezzi migliori da scegliere ora sul sito online e nei negozi del gigante moda low cost.

Zara donne nuovi arrivi: giacche e cappotti

Anche se siamo in pieno inverno il nuovo catalogo Zara parte con abiti da sfruttare da ora fino alla primavera, un valido esempio è questo blazer con bottoni dorati da abbinare a pantaloni in pelle. Costa 89,95 euro

I nuovi cappotti comprendono capi in tweed che ricordano vagamente i modelli della moda francese. Per esempio questo cappotto in bianco e nero con bottoni dorati è una capospalla dallo stile intramontabile. Costa 99,95 euro

Molto simile ai capi di Chanel è questo giacchino corto con bordi sfilacciati maniche lunghe a sbuffo e chiusura con bottoni gioiello dorati e perle applicate. Costa 59,95 euro e si abbina con il suo bermuda o con gonna a matita e pantaloni.

Zara ultimi arrivi, salopette vestiti midi e mini

Niente mezze misure nel nuovo catalogo Zara 2020, gli abiti sono lunghi o corti. Fra i modelli lunghi al polpaccio troviamo quelli in maglia e quelli con gonna plissettata in finta pelle e questo abito midi Vestito midi con manica lunga, polsino elasticizzato e orlo asimmetrico. Dettaglio di cintura a contrasto con fibbia metallica. Vita elasticizzata e orlo asimmetrico. L’abito costa 49,95 euro

A dettare le tendenze di questa nuova collezione inverno 2020 sono gli abiti corti, di modelli ne trovate molti da quelli svasati a quelli con vita arricciata e volant, ma il modello di tendenza è questo vestito salopette in tweed con bretelle. Costa 39,95 euro

Naturalmente le novità non finiscono qui, il catalogo Zara ultimi arrivi moda 2020 comprende anche maglieria camicie in seta e nuovi accessori per donne.

