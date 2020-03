Colori moda primavera estate 2020, ecco quali sono le più grandi tendenze cromatiche del 2020 e i migliori abbinamenti.

La moda estate 2020 è tutta a colori: dal rosso scarlatto alle varie declinazioni cromatiche del verde, al blu, all’arancio fino ad arrivare alle varie tonalità pastello e ai viola. Non mancano tinte neutre, ma c’è anche molto bianco, mentre il nero resta un evergreen per tutte le stagioni.

La moda donna di questo decennio spazia fra vari punti di riferimento: uno è il ritorno agli anni ’90, l’altro l’idea di proporre capi d’abbigliamento facili da indossare. Resta comunque l’eterno problema di ogni stagione, cosa cambia negli abbinamenti fra colori e modelli. Vediamo quindi quali sono le tendenze più hot della stagione calda e come si indossano.

Colori moda primavera estate 2020 – Il bianco

Probabilmente tutte abbiamo qualcosa di bianco nell’armadio: una camicia, un vestito… Ebbene, bisogna sapere che nel codice della moda femminile il non colore è monocromatico: ovvero, ci si veste di bianco dalla testa ai piedi, magari combinando tonalità diverse di white. Ammesso spezzare con gli accessori, borsa, cappello e stivali estivi alti come propone Céline.

Colori moda 2020 – Beige chiaro e scuro

Probabilmente insieme al grigio il beige è la nuance più sobria della stagione, quella più facile da indossare e da abbinare. Gli esempi migliori arrivano dalla collezione Burberry primavera estate 2020. Pratico ed elegante il completo estivo gonna e giacca di Hugo Boss donna, mentre il beige chiaro diventa splendido negli abiti da sera visti nella collezione Couture 2020 di Valentino.

Una soluzione interessante è anche quella proposta da Dolce&Gabbana nei suoi tailleur avvitati, come quello con righe beige chiaro, più scuro e bianco, e nel completo pantalone stile safari.

Colori moda 2020 – Rosso e abbinamenti

Il rosso di tendenza è quello scarlatto, però è anche vero che ci sono varie gradazioni di red viste in molte collezioni: troviamo combinazioni monocromatiche, ma ci sono anche nuovi abbinamenti interessanti, ad esempio la gonna rossa di Rochas combinata con una blusa arancio. Spezza il total red con un paio di sandali neri Prabal Gurung in questo completo pantalone total red. Sembra lavorato all’uncinetto quello di Acne lungo fino sotto al ginocchio.

Colori moda – Il verde

Scuro, chiaro, verde neon e militare sono le sfumature che troviamo in tante delle collezioni moda estate 2020. Si sono visti abiti verde pistacchio, vestiti con frange come quello di D&G, completi, tute da giorno come quella di Oscar de la Renta. Lì si vede come siano sfruttati anche gli abbinamenti fra tonalità diverse di verde.

Insomma, trovare qualcosa di verde nelle collezioni donna per la primavera estate 2020 non sarà difficile.

Colori moda primavera estate 2020 – Il blu

Il classic blue è il colore dell’anno secondo Pantone, ma di abiti blu in tutte le declinazioni la moda estiva è piena. Abbiamo tailleur, abiti lunghi, vestiti blu per cerimonie, completi in pelle e splendide creazioni da sera come l’abito a mezza sirena di Valentino Couture.

Tonalità ancora diverse sono quelle scelte da Giorgio Armani, dove non manca l’abbinamento fra blu e nero. La semplicità esprime eleganza negli abiti in pelle blu denim di Boss donna.

Nuance di blu elettrico si sono viste anche nella collezione di Luisa Spagnoli 2020, le cui tute eleganti per cerimonie sono uno degli esempi.

Colori pastello

Rosa, celeste, lavanda sono tra le tinte che vedremo negli abiti estivi, e questa non è forse una novità. La sorpresa arriva invece dalle nuove tonalità di giallo, un colore che non sta bene a tutte.

Ecco quali sono i capi migliori nei toni pastello, i più facili da indossare in estate. Scegliendo fra le tante proposte della moda 2020 troviamo tailleur rosa eleganti, abiti lavanda (da Max Mara), mentre la combinazione di rosa e celeste riesce bene solo a Giorgio Armani negli abiti da sera.

Colori moda estate 2020 – Arancio

Colore estivo brillante, associato all’ottimismo, l’arancione non è affatto facile da indossare. Bisogna fare i conti con il proprio incarnato prima di acquistare un abito di questa gradazione. Tuttavia, scelta la nuance giusta, lo si può combinare con il rosso e con accessori colorati.

Meglio però evitare gli abbinamenti pesantemente monocromatici, come insegna Givenchy che combina la cappa arancio con una gonna a tubo in rosa pesca.

Il viola

Lo abbiamo visto scuro nella moda invernale, per l’estate 2020 lo ritroviamo nelle tonalità più chiare. La semplicità contraddistingue i vestiti estivi midi viola di Victoria Beckham; il tailleur pantalone con giacca dalla linea oversize è la proposta di Prabal Gurung. Si distingue Missoni con gonne estive lunghe e abbinamenti inusuali tipici della Maison italiana.

Colori moda primavera estate 2020. L’eleganza del nero

Nonostante la moda proponga capi d’abbigliamento dalle tinte forti, al nero non rinuncia nessuno.

Gli esempi sono tanti: si va dal vestito total black a quello a portafoglio di Moschino, agli abbinamenti fra gonna a tubino nera e blusa fucsia di Versace, per arrivare allo splendido abito di Valentino combinato con una camicia in tulle rosa molto chiaro e guanti lunghi rossi.

Molto trendy anche tutti gli abbinamenti in black e white come vediamo in questa proposta di Tod’s.

Le tendenze colori moda estate 2020 sono tutte qui, ma ricorda che c’è posto anche per le tinte neutre come i grigi o le tonalità della terra. Ora non ti resta che seguire i macrotrend della moda su Donne sul Web.

