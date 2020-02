OVS la nuova collezione primavera estate 2020, dai vestiti alle borse alle scarpe. Ecco i pezzi must have del catalogo OVS Abbigliamento.

OVS la nuova collezione primavera estate 2020 riassume le tendenze moda e lo fa con capi che partono dal trench per arrivare ai tailleur, ai vestiti eleganti da cerimonia e all’abbigliamento da mare come i nuovi costumi da bagno interi o bikini.

Non sono da meno le borse da donna e la collezione scarpe. Ecco i pezzi cult da comprare ora negli store del più grande gruppo italiano nel settore dell’abbigliamento.

OVS donna collezione primavera estate 2020

I capi di OVS costano poco ma ci sono linee diverse. Tuttavia il marchio italiano offre una qualità spesso superiore al gigante low cost Zara, oltre a una linea moda più facile da indossare. In questo catalogo c’è una soluzione per ogni esigenza, dai nuovi tailleur per l’ufficio ai capi per il tempo libero, ai vestiti midi plissettati dallo stile minimal elegante.

Tra i pezzi cult della nuova collezione donna OVS ci sono i capispalla, ovvero i trench. Il modello proposto è semplice, classico e al contempo estremamente versatile.

A seguire troviamo giubbotti e giacche primaverili in una bella tonalità di rosso in linea con i colori moda della stagione.

Le giacche sono gli altri capi senza tempo su cui puntare. I modelli sono diversi, ci sono quelle a due bottoni e quelle doppiopetto, fra quelle da non farsi scappare c’è questo blazer blu da abbinare a gonne maxi o pantaloni.

Vestiti OVS primavera estate 2020

La collezione del gruppo italiano offre molte possibilità, ma come per ogni brand ci sono i capi più trendy fra cui scegliere. Ad esempio l’abito con stampa floreale è una tendenza che continua per la primavera estate. Ecco un nuovo modello di OVS 2020

Per quanto riguarda gli abiti eleganti da cerimonia, si fa notare questo vestito con balze rosso corallo e che rientra fra i colori moda 2020.

Bluse e camicie

Bluse e camicette sono fra i tanti capi da avere per la primavera estate. Vediamo i modelli di tendenza della stagione scegliendo fra capi essenziali da avere in armadio che rinnovano l’outfit. Una blusa con collo alto è la camicia femminile sinonimo di eleganza. Nel catalogo OVS donna la trovate in questa nuance di verde facilissima da combinare con tonalità scure e chiare.

Fra le tante proposte questa camicia con pois grandi è un pezzo da non farsi scappare. I vestiti a pois tornano infatti nelle tendenze moda dell’estate 2020 e questa camicetta interpreta in pieno la tendenza.

Naturalmente il catalogo OVS abbigliamento primavera estate 2020 include, gonne, jeans magliette, oltre alla linea curvy e tutti i nuovi accessori moda.

Ora la scelta spetta a voi, noi vi abbiamo mostrato 8 capi di tendenza scegliendo dalla nuova collezione quelli più eleganti, facili, versatili, e ideali per ogni donna attenta alla moda e al conto in banca.