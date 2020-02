Motivi, ecco la collezione primavera estate 2020. C’è tutto dai tailleur ai vestiti, giacce, maglie fino agli abiti eleganti e borse

Il catalogo Motivi primavera estate 2020 marchio del gruppo Miroglio, con il suo ottimo rapporto prezzo qualità segue i trend della stagione moda donna 2020 cercando di accontentare con qualche capo donne di età diverse. Il resto della collezione punta invece ad un pubblico giovane. Vediamo le novità di Motivi per la nuova stagione.

Motivi abbigliamento collezione 2020

Trench in pelle, giacche oversize, blazer blu da abbinare a jeans e camicia, tute con stampe floreali e trench sono capi per la primavera inoltrata. A distinguersi è il tailleur pantalone blu con cintura in vita, utile per essere indossato anche nelle giornate estive.

La collezione Motivi 2020 cerca di abbracciare più temi, va dallo stile romantico a giacche dalle spalle importanti che ricordano gli anni 90 per arrivare a vestiti da discoteca adatti alle ventenni con pancia piatta.

Certamente nel vasto catalogo Motivi 2020 non mancano capi dallo stile più eleganti o facili da indossare, come ad esempio il pantalone largo con camicia animalier o il tailleur con pantalone bianco dalla linea a zampa.

C’è anche molto denim in questa collezione, jeans strappati o a vita alta appaiono abbinati con camicette sempre in in tessuto jeans leggero ma abbellite da ruches o camicette a pois con grandi pois.

Per quanto riguarda gli abbinamenti il marchio italiano osa con accostamenti inusuali come la maglia lurex abbinata a pantaloni estivi modello slouchy o a gonne lunghe plissettate.

Motivi abiti eleganti

Gli abiti eleganti di questa collezione vanno da quelli corti indicati per le serate estive ai vestiti vestiti più adatti per le cerimonie. I capi fra cui scegliere presentano tessuti e modelli diversi, ci sono quelli lunghi con stampa floreale e quelli realizzati in tessuti leggeri e in colori dalle tonalità tenui. Fra i migliori abiti c’è quello lungo con corpetto plissettato.

A completare Il catalogo Motivi primavera estate 2020 sono gli accessori, il marchio propone borse scarpe o anche collane e bijoux.

